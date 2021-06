Kaczyński ukarany przez sejmową Komisję Etyki. „To, co zrobił, było bezprawne”

Posłanka Lewicy Monika Falej poinformowała w rozmowie z TVN24, że sejmowa Komisja Etyki podjęła decyzję o ukaraniu Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS otrzymał naganę za słowa o politykach opozycji, które padły z sejmowej mównicy 28 października 2020 roku. – Został ukarany za to, że do posłów i posłanek opozycji mówi, że jesteśmy przestępcami – poinformowała parlamentarzystka, która zasiada w Komisji Etyki.

– Jako prawnik powinien wiedzieć, że jeżeli ktoś ma takie informacje, że ktoś popełnia przestępstwo, powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury. Nie zrobił tego, więc to, co zrobił na sali sejmowej, było bezprawne i za to został ukarany – dodała.

Co powiedział Kaczyński?

Wicepremier został ukarany za swoją wypowiedź z 28 października 2020 roku. Na ulicach wielu polskich miast odbywały się wtedy protesty organizowane przez Strajk Kobiet w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrza prawo aborcyjne. – Mamy dzisiaj w Polsce bardzo wysoki stan zagrożenia z powodu epidemii. Otóż ten stan wyklucza jakiekolwiek spotkania publiczne powyżej pięciu osób. Odbywa się, z waszego podjudzenia, setki i tysiące różnego rodzaju demonstracji – powiedział Jarosław Kaczyński.

– To, co się dzieje na tej sali, pokazuje, jaki jest wasz poziom kultury politycznej. Wy w tej chwili w imię własnych interesów, małych brudnych interesów, interesów Sławomira Nowaka, w imię tych interesów rozwalacie Polskę, narażacie na śmierć mnóstwo ludzi, jesteście przestępcami – stwierdził prezes PiS.

