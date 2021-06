Słynne zdjęcie Andrzeja Dudy z Końskich. Sprawa ma swój finał

Marszałek województwa świętokrzyskiego poinformował o przywróceniu połączeń pasażerskich między Skarżyskiem-Kamienną a Tomaszowem Mazowieckim. Pociągi przejadą przez Końskie i Opoczno. Połączenie najprawdopodobniej zostanie wznowione w grudniu 2021 r. Wcześniej pociągi nie jeździły na tej trasie przez 13 lat.

Andrzej Bętkowski podkreślił, że „zelektryfikowanie linii kolejowej nr 25” było możliwe dzięki Andrzejowi Dudzie. Prezydent w marcu 2020 r. na nieczynnym peronie podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Dzięki niej uruchomiono program Kolej Plus, którego głównym celem była „walka z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez przywrócenie połączeń kolejowych do co najmniej 20 polskich miejscowości”.

Pociąg wróci do Końskich. Andrzej Bętkowski o roli Andrzeja Dudy

„Niewielu wierzyło. Pracowaliśmy nad tym długo” – komentuje marszałek województwa świętokrzyskiego. Polityk PiS dodał, że „sceptycy z niedowierzaniem patrzyli na podpisanie ustawy na peronie, z którego od 13 lat nie mógł skorzystać żaden pasażer”. Bętkowski zaznaczył, że z Końskich będzie można dojechać dalej do Łodzi, Warszawy czy Krakowa.

Trasę Skarżysko-Kamienna – Tomaszów Mazowiecki mają na razie obsługiwać lokomotywy spalinowe, a potem hybrydowe. W lokomotywy chcą zainwestować samorządy: świętokrzyski i łódzki. Od grudnia modernizację mają przejść przystanki i perony przy stacjach na trasie, za co odpowiedzialne będą Polskie Linie Kolejowe. W najbliższych dniach ma zostać rozpisany przetarg w tej sprawie.

Czytaj też:

Polacy ocenili prezydenta Andrzeja Dudę. Zanotował najlepszy wynik od października