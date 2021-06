Sejm. Opozycja chce odwołania Sasina. „Mówią o panu odwrócony Midas”

Posłowie debatują nad kolejnym wnioskiem opozycji o odwołanie polityka PiS. Po dyskusjach w sprawie Ryszarda Terleckiego i Mariusza Kamińskiego, rozpatrywano wniosek w sprawie Jacka Sasina.

Tomczyk: W normalnym państwie Sasin zasiadłby na ławie oskarżonych

– Akt oskarżenia powinien być odczytany przed niezawisłym sądem, przez niezależnego prokuratora. Tak byłoby w każdym demokratycznym państwie. W każdy demokratycznym państwie, po tym co się stało w Polsce, po wyborach, które się nie odbyły, ta sprawa stanęłaby przed sądem. Mamy szereg zarzutów, wybory to tylko jeden z nich. Jacek Sasin jest ministrem tego rządu, to jest jasne, ale on też jest jego symbolem. Wiemy, że cokolwiek powie jest na opak – mówił Cezary Tomczyk.

– Ten rząd jest symbolem marnotrawstwa, jest symbolem partactwa, ale jest też symbolem korupcji. Dlaczego korupcji? Dlatego korupcji, że Jacek Sasin, minister aktywów państwowych odpowiada za każdego nominanta partyjnego, który zasiada w spółkach Skarbu Państwa i mam dla państwa drodzy posłowie i pani posłanki z PiS-u prośbę i zadanie proszę, żeby rękę podniósł każdy, kogo rodzina albo bliscy nie pracując w spółce Skarbu Państwa – stwierdził polityk KO.

Poseł PO: Politycy PiS czują się bezkarni

Zdaniem Tomczyka „politycy PiS czują się bezkarni, a kraj pogrąża się w korupcji”. – W każdym normalnym państwie Jacek Sasin wraz z ministrami zasiadłby na ławie oskarżonych, dlatego że wydał 70 milionów na wybory, który się nie odbyły. Panie ministrze Sasin, czy pan wie jak o panu mówią? Mówią o panu odwrócony Midas. Wszystko, czego pan dotknie zamienia się w… na pewno nie zamienia się w złoto – podsumował.

Suski oskarża Grodzkiego

W odpowiedzi Marek Suski zaznaczył, że okradanie kraju miało miejsce za czasów rządów PO-PSL. – utaj można przytoczyć te tysiące samochodów, cystern, które wjeżdżały do Polski nieopodatkowane, które po prostu drenowały nasze kieszenie. Dopiero nasz rząd to zmienił Dzięki tym pieniądzom można było uruchomić chociażby taki program jak 500 plus. Wy mówicie o wyborach, nawet padło takie zdanie, że Kidawa-Błońska wycofała się z wyborów, dlatego że miały być kopertowe. Ale wszyscy pamiętamy, że się wycofała dlatego, że miała katastrofalne wyniki i chcieliście zmienić kandydata – ocenił.

– Co do tych kopert, do których tak dużo macie pretensji, to były to koperty po to, żeby ratować zdrowie i życie naszych obywateli. Za to chcecie odwołać Jacka Sasina. To odwołajcie swojego marszałka. Tamten też miał pewne koperty, o których mówił, że mają ratować życie i zdrowie obywateli. Tylko tam były pieniądze, które przyjmował jako łapówki. Tego marszałka odwołać nie chcecie. Tamte koperty są dobre, te są złe – kontynuował parlamentarzysta.

– Odmieniacie moje nazwisko przez wszystkie przypadki. Boicie się prawdy? Stałam na straży konstytucji, zawsze będę to robić. Powinniście dziękować, że do wyborów kopertowych nie doszło, bo mielibyśmy nielegalnie wybranego prezydenta – powiedziała do posłów PiS Małgorzata Kidawa-Błońska.

Sasin do Tomczyka: To był kabaret

Jacek Sasin na początku swojego wystąpienia stwierdził, że jest rozczarowany słowami Cezarego Tomczyka. – To był kabaret, który postanowił odegrać na tej sali. Po raz drugi chcecie mnie odwołać za organizację wyborów prezydenckich w 2020 r. Po raz kolejny wyjaśnię, może to do was trafi. Marszałek Sejmu wyznaczyła termin na 10 maja i stanęliśmy jako rząd przed niezwykle trudnym zadaniem: jak dotrzymać terminu i nie narażać zdrowia i życia Polaków, wam to było obojętne – ocenił.

Wicepremier przekonywał, że kandydatka PO miała w sondażach 3 proc. poparia, dlatego opozycja chciała narazić życie Polaków, aby móc zmienić kandydata. – To wy odpowiadacie za to, że zostały wydane pieniądze na przygotowanie tych wyborów. To wy powinniście stać pod pręgierzem, że złamaliście konstytucję. Chcieliście w Polsce chaosu – mówił.

Polityk zapewniał, że od kiedy jest ministrem aktywów państwowych, ceny akcji państwowych spółek wzrosły. – Tak naprawdę chcecie mnie odwołać za to, żeby zablokować zmiany i procesy ministerstwa, którym zarządzam. Chcecie zablokować fuzję Orlenu, Lotosu i PGNiG. Nie chcecie wielkiego polskiego koncernu, który będzie skutecznie rywalizował z podmiotami zagranicznymi. Wy Lotos chcieliście sprzedać Rosjanom, wpuściliście Rosjan do Azotów – stwierdził.

Euro 2020. Morawiecki: Zabrakło oskarżenia Sasina o porażkę ze Słowacją

– Zabrakło oskarżenia wicepremiera Sasina o porażkę ze Słowacją. Chyba za karny z Hiszpanią też jest winny. Gdybyście pisali ten wniosek późno, dzisiejszy mecz też byście dodali – powiedział Mateusz Morawiecki do posłów opozycji. Szef rządu bronił decyzji o organizacji wyborów kopertowych i zaznaczył, że Jacek Sasin stal po stronie konstytucji.

– Nie sądziłem, że przywołacie na pomoc Mariana Banasia. Robicie wszystko co jest przeciw PiS. Gdyby belzebub wystąpił przeciw nam, poparlibyście go jak brata. Czym się różni drużyna dobra od słabej? Jak ta słaba nie ma programu to fauluje. Przestańcie faulować, zacznijcie uprawiać dobrą politykę – mówił do opozycji.

