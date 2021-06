NIK zarzuca nieprawidłowości Kancelarii Premiera. Chodzi o powrót Polaków z początku pandemii

Najwyższa Izba Kontroli zarzuca Kancelarii Premiera nieprawidłowości przy akcji „Lot do domu”. Chodzi o początki pandemii koronawirusa w Polsce. Rząd zdecydował o zamknięciu granic, ale ogłosił program, który miał na celu przetransportowanie Polaków do kraju. Łącznie z tej opcji skorzystało 55 tys. osób, a LOT wykonał 400 rejsów. Koszt operacji wyniósł ponad 331 milionów złotych – informuje fakt.pl.

NIK zarzuca KPRM „nierzetelne rozliczenie” akcji „Lot do domu”

Wglądu do umowy KPRM-u z LOT-em domagała się opozycja. Kancelaria Premiera nie chciała jej udostępnić, zasłaniając się tajnością. Wydatki prześwietliła NIK, która zarzuca KPRM „nierzetelne rozliczenie usługi”. Według Najwyższej Izby Kontroli „nie zweryfikowano faktur na podstawie dokumentów finansowych będących podstawą ich wystawienia”. Kancelaria Premiera nie skorzystała z tej możliwości i „nie zażądała również kalkulacji kosztów lotów”.

KPRM broni się, że spółka przedstawiła zbiorcze zestawienie kosztów, ale dla NIK to za mało. Najwyższa Izba Kontroli zarzuca również Kancelarii Premiera, że umowa z LOT-em dopiero po miesiącu trafiła do Prokuratorii Generalnej. KPRM odpowiada, że „sytuacja wymagała natychmiastowych działań, przez co nie udało się uzyskać opinii w wymaganym terminie.

PO o ustaleniach Najwyższej Izby Kontroli. Kolejne uderzenie w Michała Dworczyka

Do sprawy w rozmowie z WP odnieśli się posłowie Platformy Obywatelskiej. Dariusz Joński i Michał Szczerba twierdzą, że ustalenia NIK-u powinny się zakończyć zawiadomieniem do prokuratury. Joński skomentował, że sprawa może być „zawoalowaną formą dofinansowania LOT-u”. Szczerba dodaje, że „doszło do niedopełnienia obowiązków w porażającej skali, co obciąża szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka”.

Czytaj też:

WP o „ciemnej przeszłości rzecznika Banasia”. W tle wyrok za pobicie i kontakty z mafią vatowską