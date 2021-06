Krzysztof Szczerski w nowej roli. Został ambasadorem przy ONZ

Szef MSZ Zbigniew Rau wręczył w czwartek 24 czerwca trzy nominacje ambasadorskie. Jedna z nich powędrowała do szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztofa Szczerskiego. Szczerski został powołany na funkcję ambasadora, stałego przedstawiciela RP przy ONZ. Dwie pozostałe nominacje powędrowały z kolei do Joanny Pileckiej, która będzie teraz ambasadorką w Portugalii i do Macieja Pisarskiego, który otrzymał placówkę w Pakistanie.

O planowanej nominacji Krzysztofa Szczerskiego informowaliśmy nieoficjalnie już w marcu. Jak wówczas pisał dziennikarz „Wprost” Dariusz Grzędziński, Szczerski od dłuższego czasu przymierzany był do różnych zagranicznych funkcji, a obsadzenie go na jednej z nich było już tylko formalnością. Krzysztof Szczerski zastąpi na swoim nowym stanowisku Joannę Wronecką, której misja zakończyła się 31 maja.

Kim jest Krzysztof Szczerski?

Przypomnijmy, że Krzysztof Szczerski w latach 2017-2021 pełnił funkcję szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. W kwietniu tego roku objął z kolei stanowisko szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

Krzysztof Szczerski jest profesorem nauk społecznych i wykładowcą akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach obejmujących politykę i administrację.