Szósta próba wyboru RPO. Marszałek Sejmu wyznaczyła kolejny termin

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował w mediach społecznościowych, że Elżbieta Witek wyznaczyła kolejny termin na zgłaszanie kandydatów na RPO. Kluby mają na to czas do piątku 2 lipca do godz. 16. To będzie szósta próba wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, który musi mieć poparcie zarówno Sejmu jak i Senatu.

Dotychczas w wyścigu o urząd RPO dwukrotnie odpadała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, które nie uzyskała akceptacji Sejmu. Z kolei Piotr Wawrzyk, Bartłomiej Wróblewski i Lidia Staroń nie znaleźli poparcia w Senacie. W głosowaniu, w którym Sejm poparł kandydaturę Lidii Staroń liczbą 231 głosów, prof. Marcin Wiącek otrzymał 222 głosy. Pięciu posłów Konfederacji było wtedy nieobecnych i nie głosowało. Z tej partii kandydata opozycji i Porozumienia poparł jedynie Artur Dziambor.

Trudna próba wyborów nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Dariusz Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego napisał pod postem dziennikarza WP Patryka Michalskiego, że kandydatura prof. Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie ponownie zgłoszona. „Właśnie zaczęliśmy zbierać podpisy” – dodał polityk. Klimczak odpowiedział również internaucie, że będą rozmowy z Konfederacją.

Kadencja Adama Bodnara upłynęła we wrześniu 2020 r., który miał pełnić swoją funkcję do czasu wyboru następcy. W połowie kwietnia TK orzekł jednak, że przepis ustawy jest niekonstytucyjny i straci swoją moc trzy miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, czyli 15 lipca. W tym czasie parlament powinien uchwalić ustawę, która reguluje takie sytuacje.

Czytaj też:

Kuriozalna debata w Senacie podczas wyboru nowego RPO. „Michał, przestań, dobrze?”