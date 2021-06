Hanna Gronkiewicz-Waltz liczy na powrót Tuska. Inaczej „jej wnuki mogą wybrać emigrację”

Powrót byłego premiera Donalda Tuska do polskiej polityki jest już przesądzony. Jak informował obecny lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka, szykowane jest specjalne wydarzenie, które zainauguruje włączenie się Tuska w bieżącą politykę. Do tej pory były premier był tylko obserwatorem i komentatorem wydarzeń, jakie rozgrywały się w naszym kraju.

Jak w rozmowie z „Faktem” mówi była wiceprzewodnicząca PO i była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, powrót Tuska to już kwestia tygodni. Dopytywana o motywacje przyświecające zarówno Tuskowi, jak i politycznemu zapleczu opozycji, wskazuje, że głównym motorem napędowym jest chęć odsunięcia PiS od władzy.

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Motywacja Tuska jest taka, jak nas wszystkich, by co najznakomitsi nie powyjeżdżali

– Patrzę na to ze swojej perspektywy. To jak się psuje prawo, nie szanuje się go – mnie przeraża. Za każdym razem jak słyszę ministra Czarnka, dreszcz przebiega mi po plecach, ale myślę, że motywacja Tuska też jest taka, jak nas wszystkich, by co najznakomitsi nie powyjeżdżali, by sytuacja w Polsce nie przypominała tej na Sycylii, gdzie co zdolniejsi uciekają na północ. Nie chciałabym, by moje wnuki żyły za granicą, a jeśli degeneracja instytucji państwa będzie dalej postępować, to mogą wybrać taką drogę – zwierza się.

Zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz, Tusk wzmocni pozycję PO. – Potrzebni są ci, którzy kojarzą się z dobrymi momentami, a PO przecież z sukcesem rządziła w trudnym czasie. Gdy widzę jak nerwowo reagują na to PiS i Lewica, to właśnie o tym świadczy – dodaje.

