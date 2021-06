Miller wychwala Tuska. „Strach w obozie PiS-u tylko go umacnia”

W ciągu ostatnich kilku tygodni coraz głośniejsze są spekulacje dotyczące ewentualnego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki i możliwości zastąpienia przez niego Borysa Budki na stanowisku przewodniczącego PO. – Nie mam potrzeby spełniania ambicji personalnych. Mam wielką potrzebę spełnienia celu – przywrócenia ładu demokratycznego, wolnościowego w Polsce – mówił były premier w wywiadzie dla TVN24.

Miller: Tylko Tusk może wygrać z Kaczyńskim

Leszek Miller stwierdził w rozmowie z Polsat News, że „Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki, ponieważ gwarantuje to, że opozycja się podniesie i będzie miała lepsze wyniki w sondażach”. – Demokracja w Polsce jest atrapą. Trzeba przywrócić europejskie standardy. Na czele Platformy Obywatelskiej, a potem opozycji musi być polityk, który jeżeli będzie się próbował porozumieć z jakimkolwiek innym przywódcą na świecie, to każdy przywódca odbierze jego telefon. Trzeba będzie po zmianie władzy bardzo pieczołowicie odrestaurować zaszarganą opinię, jaką Polska ma na świecie – tłumaczył były premier.

Europoseł przyznał, że spotkał się dzisiaj z Donaldem Tuskiem. Politycy mieli okazję porozmawiać podczas uroczystości w ambasadzie Rumunii, podczas prezydent Rumunii odznaczał Donalda Tuska. – Osobiście mam wrażenie, że Donald Tusk chce w pełni wrócić i włączyć się do polskiej polityki. Ten strach, jaki jest widoczny w obozie PiS-u, go tylko w tym przekonaniu umacnia – ocenił. Zdaniem Leszka Millera tylko Tusk ma szansę wygrać z Kaczyńskim. – Jego powrót do czynnej polityki równa się odejściu z niej prezesa PiS – stwierdził.

Miller: PiS traktuje Lewicę jako pożytecznych idiotów

Według byłego szefa polskiego rządu Jarosław Kaczyński traktuje lekceważąco polską opozycję. – Platformę Obywatelską czy PSL z pełną nonszalancją, a jeżeli chodzi o Lewicę, to traktuje ich jako pożytecznych idiotów, którym od czasu do czasu można coś zlecić, a oni to z radością wykonają – mówił. Dodał, że z badań wynika, że aż 68 proc. wyborców Lewicy popiera pomysł powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki.

