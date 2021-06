Tak wypoczywa były prezydent. Wałęsa pokazał zdjęcia z wakacji w Arłamowie

Lech Wałęsa postanowił udać się na wakacje do Arłamowa. Nie jest to pierwsza wizyta byłego prezydenta w Bieszczadach. W latach 80. to właśnie w tym miejscu Lech Wałęsa był internowany. Pierwszy przewodniczący Solidarności w trakcie internowania przebywał w dwupokojowym apartamencie. Zajmował mniejszy pokój, a pilnujący go SB-cy mieszkali w sąsiednim. Zbudowany za czasów w PRL w Arłamowie rządowy ośrodek wypoczynkowy na początku lat 90. został przekazany gminie Ustrzyki Dolne. Samorząd sprzedał obiekt prywatnej firmie. Od tego czasu były prezydent chętnie odwiedza hotel podczas wakacji.

Wałęsa narzeka na problemy finansowe

Relacje z pobytu zamieszcza w mediach społecznościowych. Nie inaczej jest tym razem. Na fotografiach zamieszczanych przez Lecha Wałęsę widać, że relaksuje się podczas kąpieli w basenie oraz spacerów. Dziennikarzom Faktu zdradził, że korzysta także z masaży stóp oraz jacuzzi. – Ale to takie mocne jacuzzi, że kości wypadają – podkreślił. Lech Wałęsa dodał, że uwielbia kuchnię serwowaną w Arłamowie. – Staram się odchudzać. Jest tu potworne zagęszczenie różności, staram się tylko popatrzeć oczami a nie zjadać. Nie mam z kim walczyć, to walczę z apetytem – zaznaczył.

Jednocześnie Lech Wałęsa przyznał, że nadal ma problemy finansowe, które są spowodowane głównie przez pandemię koronawirusa. – Szukam rewolucji. Jestem mistrzem wykorzystanych okazji, jak się jakaś zdarzy zawsze ją wykorzystam, na razie nie zdarza się jednak okazja dla mnie. Bardzo kiepsko przędę – stwierdził.

Czytaj też:

Andrzej Duda: Polska nie przedłuży misji w Afganistanie