Ujazdowski broni PSL: To jest 1/10 w stosunku do pazerności PiS dzisiaj

Rozmowa prowadzona na antenie Radia Warszawa rozpoczęła się od kwestii polityki międzynarodowej. – Co do zasady powinniśmy dbać o to, by na arenie międzynarodowej budować jak najszersze sojusze. Niestety obecny rząd prowadzi politykę,która jest zaprzeczeniem tego – mówił Ujazdowski. – Konflikt polityczny w Polsce doszedł do takiego poziomu – moim zdaniem, wskutek metody Jarosława Kaczyńskiego, że bardzo trudno o konsolidację w sprawach fundamentalnych – dodawał, odnosząc się do kwestii reprywatyzacji.

Ujazdowski: Rządy Kaczyńskiego skutkują chaosem

– Kaczyński świadomie obrał linię budowy wszystkiego od nowa, ze zniszczeniem reguł, także takich, które ochraniały równowagę ideową w Polsce: szeroką ochronę wolności religijnej, rozdziału Kość od państwa. To były rzeczy ściśle powiązane z budową państwa prawa i silną pozycją TK, stojącego w obronie niezależnych instytucji. To wszystko zniszczono. Nie ma w państwie niczego pewnego. Jest rządzenie na zasadzie całkowicie arbitralnej ze skutkiem w postaci chaosu i niepewności. Trudno, żebym coś takiego akceptował – mówił.

Ujazdowski: Rządy PiS to czas zysków utraconych

Sześć lat rządów PiS-u Kazimierz Michał Ujazdowski nazwał „czasem zysków utraconych”. – Można było zrobić znacznie więcej dla Polski, także dla ochrony socjalnej, nie prowadząc tak destrukcyjnej polityki – podkreślał. – Kluczowe dla Polski jest znalezienie takiej alternatywy dla PiS, która będzie łączyła wspólnotę polityczną. Dostrzegam i dostrzegałem od długiego czasu w polityce Władysława Kosiniaka-Kamysza najbardziej konsekwentną realizację tej idei, o której mówię – podkreślał nowy członek klubu KO-PSL.

Ujazdowski: Pazerność PSL? To jest 1/10 pazerności PiS dzisiaj

Ujazdowski stanął w obronie nowych kolegów, którym do tej pory wypomina się nepotyzm i masowe zajmowanie intratnych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa w trakcie współtworzenia rządu z PO. – To jest 1/10 w stosunku do pazerności PiS dzisiaj – odpowiadał na ten zarzut senator. – Lider Kosiniak-Kamysz reprezentuje nowe pokolenie, to jest człowiek znacznie młodszy ode mnie – dodawał. – Traktuję dziś Koalicję Polską jako gwarancję odbudowy pokoju społecznego, tak potrzebnego dziś i wspólnoty obywatelskiej wraz ze zdolnością oderwania się od przeszłości i przedstawienia Polakom poważnej alternatywy ustrojowej – mówił.

