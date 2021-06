Polska odpowiada na oświadczenie Izraela. Paweł Jabłoński: Głęboka nieznajomość faktów

W czwartek 24 czerwca Sejm przyjął nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem części ekspertów wprowadzane zmiany zamkną drogę ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń. „Nie mam zamiaru milczeć w obliczu tego prawa. To bezpośrednie i bolesne pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu i ich potomków. To nie pierwszy raz, kiedy Polacy próbują zaprzeczyć temu, co zrobiono w Polsce podczas Holokaustu” – napisał na Twitterze izraelski minister spraw zagranicznych.

Yair Lapid dodał, że „nowe polskie prawo jest hańbą i poważnie zaszkodzi stosunkom między dwoma krajami”. Przypomnijmy – nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego została przyjęta dopiero przez niższą izbę polskiego parlamentu i dotychczas jej zapisy nie obowiązują.

Jabłoński o oświadczeniu Lapida: Treść nacechowana jest złą wolą

Do oświadczenia ministra spraw zagranicznych Izraela odniósł się wiceminister polskiego MSZ. „Wczorajsze oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Izraela trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie. Jego treść nacechowana jest złą wolą, a przede wszystkim głęboką nieznajomością faktów” – napisał Paweł Jabłoński.

„Polacy tak jak Żydzi byli ofiarami straszliwych niemieckich zbrodni. Uchwalona w Sejmie ustawa chroni ofiary tych zbrodni i ich spadkobierców przed oszustwami i nadużyciami; jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r”. – kontynuował polityk.

W kolejnym wpisie Paweł Jabłoński podkreślił, że w wyniku „dzikiej reprywatyzacji w Warszawie i innych miastach wiele osób zostało pozbawionych dorobku życia”. „Próby zablokowania ustawy to wsparcie dla dalszego trwania tej niesprawiedliwości. Ani państwo Izrael, ani nikt inny nie powinien takiego wsparcia udzielać” – podsumował polityk.

