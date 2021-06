Zjednoczona Prawica straciła większość w Sejmie. Kto może uratować PiS?

W piątek 25 czerwca na konferencji prasowej Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski poinformowali, że odchodzą z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja parlamentarzystów oznacza, że klub PiS będzie liczył 229 posłów na 460 zasiadających w polskim Sejmie.

By przez Sejm mogły przechodzić projekty ustaw, potrzebne są głosy większości, czyli przynajmniej 231 posłów stanowiących ponad połowę składu Sejmu. Troje posłów, którzy właśnie poinformowali o swoim odejściu taką kruchą większość zapewniało, teraz jednak losy Zjednoczonej Prawicy są niepewne.

– To dobry moment, żeby zawrócić z drogi, która nie ma nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością. Jeśli PiS nie wróci z tej drogi, to nasze koło będzie się rozszerzało o innych posłów Zjednoczonej Prawicy – obwieścił podczas konferencji poseł Zbigniew Girzyński. Dopytywany, czy posłowie nowego koła Wybór Polska będą głosowali za samorozwiązaniem Sejmu, nie ujawnił swoich planów.

Opozycja ma magiczną większość

Do tej pory Zjednoczona Prawica miała momenty stabilności i niepewności, jednak przeważnie prezes PiS stawiał na swoim i zdobywał sejmową większość. Obóz ten, zbudowany z trzech osobnych bytów (PiS, Solidarna Polska i Porozumienie) ma problemy wynikające z pogodzenia racji stron koalicji. Gdy jeden z koalicjantów stawiał warunki, PiS albo szukało kompromisu, albo wsparcia w innych sejmowych klubach i kołach. Teraz jednak sytuacja coraz bardziej się komplikuje.

W Sejmie pozostają kluby KO (127 posłów), Lewicy (47), Koalicji Polskiej/PSL (24), a także koła Konfederacji (11posłów), Polski 2050 (6), Kukiz'15 – Demokracja Bezpośrednia (4 posłów), Polskie Sprawy (3 posłów), sześcioro posłów niezrzeszonych i trójka posłów, która właśnie utworzyła koło Wybór Polska.

Gdyby zliczyć wszystkie wymienione formacje, suma głosów daje magiczne 231 szabel, czyli opozycyjną większość. Wiele wskazuje jednak na to, że PiS zadowoli się „łataniem dziury” po posłach, którzy odeszli z klubu.

Kto może uratować Zjednoczoną Prawicę?

PiS prawdopodobnie będzie mógł liczyć na Pawła Kukiza i jego posłów (być może z wyjątkiem Stanisława Tyszki, który przez samego Kukiza wskazywany był jako osoba, która płynie swoim torem). W ostatnim czasie Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz zawarli porozumienie programowe, które zakłada, że za głosowanie PiS za projektem Kukiza, Kukiz zagłosuje za projektem PiS. Czy nowa sytuacja sejmowa zmieni losy tej współpracy? Czas pokaże.

PiS będzie mógł również szukać poparcia u Konfederacji, która choć jest bardzo krytyczna wobec PiS, jest również ugrupowaniem bardzo konserwatywnym, co światopoglądowo przybliża ją do partii władzy. Partia Kaczyńskiego ma również w historii porozumienie z Lewicą w sprawie Polskiego Ładu, jednak tu pojawia się poważny problem światopoglądowy – Lewica i Prawica nie są w stanie się porozumieć w zakresie innym niż gospodarczy.

Do dyspozycji PiS pozostają jeszcze mniejsze formacje. Koło Polska 2050 Szymona Hołowni to dotychczasowy partner opozycji, ale zostaje jeszcze koło Polskie Sprawy i sześcioro posłów niezrzeszonych. To pierwsze to również posłowie niezadowoleni, którzy niedawno zdecydowali się na połączenie sił i odejście od głównego nurtu władzy. Na ich czele stoi Andrzej Sośnierz, który jako członek Porozumienia stał ramię w ramię z PiS. Spór z rodzimą formacją raczej nie skłania do refleksji, że tych troje posłów wspomoże PiS.

Wśród posłów niezrzeszonych pozostają jednak nazwiska, które PiS może „złowić”. Jest tam choćby Monika Pawłowska, która opuściła niedawno Wiosnę, by przejść do Porozumienia. Choć oficjalnie pozostaje ona posłanką niezrzeszoną, zasila szeregi Zjednoczonej Prawicy. W grupie niezrzeszonych posłów mamy również Pawła Zalewskiego, usuniętego w tym roku z PO, czy Lecha Kołakowskiego, który zasilił szeregi nowej partii Adama Bielana, współpracującego z PiS.

Czytaj też:

Kaczyński i Bielan zawarli pakt przeciwko Gowinowi? „Kolejny krok w kierunku definitywnego rozstania”