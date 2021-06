Nie jesteś zaszczepiony? Zadzwoni do ciebie konsultant z NFZ

Minister Zdrowia poinformował na konferencji prasowej, że od 25 czerwca rusza akcja NFZ. Konsultanci infolinii będą telefonować do osób, które jeszcze nie zaszczepiły się przeciwko koronawirusowi. – W najbliższym czasie zostanie wykonanych milion połączeń, podczas których będzie można umówić się na szczepienie. Proszę nie być zaskoczonym – komentował Adam Niedzielski w Białymstoku.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi. Minister zdrowia o telefonach z NFZ

Szef resortu zdrowia tłumaczył, że celem jest dotarcie do osób, które nie przyjęły jeszcze szczepionki. Osoby, do których zadzwoni telefon, nie będą musiały wykonywać żadnych dodatkowych kroków, tylko potwierdzić informacje. Resztę zrobi konsultant, który umówi wizytę. Niedzielski wyjaśniał, że chodzi o to, aby społeczeństwo nabrało odporności populacyjnej.

– W przypadku wariantu Delta szczepienie chroni w 90 proc. przed hospitalizacją i ciężkim przebiegiem choroby. To są realne efekty – mówił minister zdrowia. Niedzielski przyznał też, że obecnie „jest spadek zainteresowania szczepieniami”. Polityk wspomniał, że już wcześniej mówił o czerwcu jako miesiącu, kiedy to szczepienia będą czekały na ludzi, a nie odwrotnie.

Adam Niedzielski o zachętach do szczepień

Chęć przyjęcia szczepionki przeciwko koronawirusowi deklarowało 70-80 proc. Niedzielski przekonywał, że termin można otrzymać z dnia na dzień i w związku z mniejszą liczbą chętnych uruchamiane są różne instrumenty, aby zachęcić do szczepień. Wśród nich jest m.in. Loteria Narodowego Programu Szczepień, która jest adresowana nie tylko do osób fizycznych, ale też do samorządów.

Czytaj też:

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o nowych obostrzeniach dla podróżnych z Wielkiej Brytanii