Piotr Patkowski ubiega się o prestiżową posadę? Spektakularna dniówka!

Piotr Patkowski w kwietniu 2020 roku został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych. W czasie politycznej kariery był również członkiem Gabinetu Politycznego wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, a następnie doradcą Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W 2016 roku pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii. W latach 2018-2020 obejmował stanowisko dyrektora Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Piotr Patkowski z nową posadą?

Jak informuje „Fakt”, Piotr Patkowski został właśnie wskazany przez ministra finansów Tadeusza Kościńskiego jako kandydat do Rady Dyrektorów w Europejskim Banku Inwestycyjnym. – Kiedy zastanawiałem się skąd ta nominacja, dla mnie zaskakująca, doszedłem do wniosku, że pan premier i Rada Ministrów opierali się na dwóch argumentach: pierwszy, jakie departamenty nadzoruję w Ministerstwie Finansów – powiedział Patkowski, którego słowa cytuje wspomniane źródło. Drugi argument to z kolei wgląd w legislację aparatu administracji rządowej, co pozwala na przewidywanie, „jakie będą wydatki, zanim zostaną przyjęte przez rząd i Sejm”.

Z pewnym wyprzedzeniem wiem, jakie środki w kolejnych latach muszę wygospodarować. Zyskuję dzięki temu dodatkowy argument, bo wiedząc, jakie mamy strategiczne wydatki, mogę zabiegać o dodatkowe finansowanie – powiedział Patkowski.

Z ustaleń „Faktu” wynika, że za każdy dzień posiedzenia członek Rady Dyrektorów dostaje wynagrodzenie w wysokości 600 euro oraz 250 euro zwrotu kosztów pobytu w Luksemburgu. Rada zbiera się 9-10 razy w roku.

