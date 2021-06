Kulisy rozłamu w Zjednoczonej Prawicy. PiS do ostatniej chwili usiłowało zablokować powstanie nowego koła

Posłowie klubu PiS Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski opuścili szeregi Zjednoczonej Prawicy, doprowadzając w ten sposób do utraty większości przez partię rządzącą. Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, PiS do ostatniej chwili walczyło, by posłowie nie odchodzili z klubu. Telefony się rozdzwaniały, ale nie odbieraliśmy – mówi portalowi Girzyński.