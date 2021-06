„Wiadomości” TVP o odejściu posłów PiS. „Personalna roszada o niewielkim znaczeniu”

Informacja o odejściu trzech polityków z klubu PiS pojawiła się w „Wiadomościach” TVP pod koniec materiału dotyczącego inwestycji w Polsce. Dziennikarze przekazali, że pierwsza inwestycja związana z przekopem Mierzei Wiślanej jest już gotowa. Od dziś kierowcy mogą korzystać z Mostu Południowego nad budowanym kanałem żeglugowym. Wspomniano także, że wkrótce powstanie także drugi most. Dodano, że „przekop Mierzei Wiślanej to jedna z kluczowych inwestycji zwiększająca suwerenność Polski”.

TVP: Zjednoczona Prawica trwała, trwa i trwać będzie

„Niezależnie od rodzaju inwestycji nie byłyby one możliwe, gdyby nie decyzje Sejmu, w którym większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Choć klub PiS właśnie zmniejszył się o troje posłów” – usłyszeli widzowie. W dalszej części materiału wspomniano, że Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska oraz Arkadiusz Czartoryski motywowali swoją decyzję sprzeciwem wobec planów ograniczenia energetyki węglowej oraz zbyt małą pomocą dla przedsiębiorców. Podkreślono, jednak, że politycy nadal będą popierać gospodarcze ustawy PiS. – Ta personalna roszada politycznie ma niewielkie znaczenie. Zjednoczona Prawica nadal ma większość w Sejmie również dzięki podpisanemu ostatnio porozumieniu programowemu z ruchem Kukiz'15 – podsumował Dominik Cierpioł.

Wcześniej w TVP Info reporter podkreślał, że „Zjednoczona Prawica, mimo tego odejścia ma stabilną większość, co pokazują chociażby ostatnie wyniki głosowań nad wnioskami o wotum nieufności wobec ministrów i marszałka Terleckiego”. – Jeżeli posłom, którym zależało na takim krótkotrwałym efekcie popularności, aby pokazać się przed kamerami, żeby zaistnieć na pierwszych stronach gazet i żeby temat podchwyciły duże stacje komercyjne, to z pewnością się udało. Ale to jest efekt krótkotrwały, to bardzo szybko wygaśnie, a, jak słyszymy, Zjednoczona Prawica trwała, trwa i trwać będzie – dodał.

Posłowie odchodzą z PiS – dlaczego?

W piątek 25 czerwca na konferencji prasowej Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski poinformowali, że odchodzą z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja parlamentarzystów oznacza, że klub będzie liczył 229 posłów na 460 zasiadających w polskim Sejmie. By przez Sejm mogły przechodzić projekty ustaw, potrzebne są głosy większości, czyli przynajmniej 231 posłów stanowiących ponad połowę składu Sejmu. Troje posłów, którzy właśnie poinformowali o swoim odejściu taką kruchą większość zapewniało, teraz jednak losy Zjednoczonej Prawicy są niepewne.

Podczas konferencji, posłowie tłumaczyli powody swojego odejścia, które można streścić niezadowoleniem z ostatnich decyzji rządu. Wśród wspomnianych decyzji wymieniano m.in. Polski Ład i przepisy uderzające w małych przedsiębiorców. – To dobry moment, żeby zawrócić z drogi, która nie ma nic wspólnego z prawem i sprawiedliwością. Jeśli PiS nie wróci z tej drogi, to nasze koło będzie się rozszerzało o innych posłów Zjednoczonej Prawicy – obwieścił podczas konferencji poseł Zbigniew Girzyński.

Czytaj też:

