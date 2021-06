Porozumienie Gowina przedstawiło program. „Państwo musi być skuteczne, ale też silne”

Podczas Kongresu Programowego Jarosław Gowin przedstawił nowy program swojego ugrupowania. Wicepremier podkreślił, że został on ułożony przy współpracy z setką ekspertów podczas 14 konferencji w całej Polsce.

– Pamiętajmy o wskazaniu wielkiego patrona polskości, świętego Jana Pawła II, który naszemu pokoleniu wskazywał, jako wzór do naśladowania, Polskę Jagiellonów – Polskę wielu kultur, wielu religii i wielu narodów. Nasz patriotyzm jest patriotyzmem tolerancyjnym i otwartym. Będąc dumnym z tego, że jestem Polakiem, czuję się równocześnie dumny z tego, że jestem Europejczykiem. Taki właśnie patriotyzm reprezentuje Porozumienie – mówił Jarosław Gowin.

Gowin: Zwiększenie udziału samorządów w podatkach PIT i CIT

Wicepremier stwierdził, że państwo musi być skuteczne, ale też silne. – Państwo musi pozostawiać jak największą przestrzeń wolności dla jednostek, stowarzyszeń, rodzin i samorządów. Chcemy, żeby nasze państwo było w pełni demokratyczne i praworządne. To właśnie w imię tych wartości sprzeciwiliśmy się wyborom korespondencyjnym. Opowiadamy się za szerokim zakresem kompetencji samorządów. Trzeba pilnować, by przyznając zadania przeznaczać na nie środki. Stąd jeden z najważniejszych postulatów – zwiększenie udziału samorządów w podatkach PIT i CIT – stwierdził zaznaczając, że „Porozumienie od samego początku w rządzie Zjednoczonej Prawicy odpowiada za sprawy gospodarcze”. - To my przygotowaliśmy w czasie pandemii programy pomocowe i przywrócenia gospodarki na ścieżkę dynamicznego wzrostu - mówił.

Lider formacji dodał, że jego partia opowiada się również za troską o środowisko. – To jest dobro, które nasze pokolenie musi przekazać następnym pokoleniom. Stąd nasz wkład w transformację energetyczną. – Rozumiemy w Porozumieniu położenie geograficzne Polski i to, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa w naszym najbliższym otoczeniu powinna nas motywować do zwiększania nakładów na rozwój sił zbrojnych, na ich innowacyjność – mówił.

Gowin podkreślił również, że Porozumienie jest tą siłą polityczną, która zwraca uwagę na konieczność komplementarnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. – Rok pandemii pokazał, jak ważne jest dla nas zdrowie, jak ważny jest system ochrony zdrowia – zaznaczył.

