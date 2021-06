Szczyt UE „zdenerwował” Angelę Merkel? „Na pewno będą konsekwencje”

W trakcie zeszłotygodniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli Polska, kraje bałtyckie, kraje skandynawskie oraz Holandia zablokowały propozycję wspólnego szczytu państw Unii Europejskiej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Niemiecko-francuską miały popierać także Włochy, Hiszpania i Austria.

Jak informuje Reuters, to Polska i kraje bałtyckie miały najmocniej sprzeciwiać się propozycji wspólnego szczytu.

Legutko: To pokazuje system władzy w UE

Sprawę na antenie TVP Info komentował PiS Ryszard Legutko. – Europa jest prorosyjska i zawsze była. Po prostu. Była również prosowiecka – mówił europoseł PiS. – To dotyczy wszystkich partii od lewa do prawa. Na zachodzie Europy pojawiają się nastroje antyrosyjskie, tylko jak zdarzy się coś dramatycznego, na przykład zestrzelenie samolotu pasażerskiego, albo inwazja militarna na obce terytorium. Wtedy atmosfera staje się gorąca, ale to szybko mija – dodał.

Zdaniem europosła PiS stanowisko zachodniej Europy jest takie, że „żyjemy we wspólnym świecie, na wspólnym kontynencie, trzeba się dogadać”. – Rosja to potężny kraj i przecież tez pragnie pokoju, a pokój jest naszą najdroższą wartością – tłumaczył Legutko postawę, którą jego zdaniem prezentują państwa zachodniej Europy.

Jego zdaniem „to wydarzenie pokazuje system władzy w Unii Europejskiej”.

– Jeśli my zostajemy przegłosowani, czyli Polska lub inne kraje – to jest normalne. A jeżeli Niemcy i Francja są przegłosowani – to już jest upokorzenie, to już coś ekstraordynarnego – mówił Legutko, nawiązując do artykułu w „Politico”. – Angela Merkel się zdenerwowała, na pewno będą tego jakieś konsekwencje. Przecież tak być nie może, żeby upokarzać taki wspaniały kraj, jak Niemcy, czy Francja – dodał europoseł PiS, kpiąc.

