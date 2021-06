Gowin chwali Tuska: Nietuzinkowy polityk formatu europejskiego

To, że Donald Tusk wróci do polskiej polityki jest już niemal pewne. Spekulacje podsycił sam zainteresowany mówiąc w TVN24, że czuje potrzebę przywrócenia w Polsce demokratycznych norm.

W sobotę 3 lipca planowane jest posiedzenie Rady Krajowej PO, na którym ma się pojawić były premier. Celem obrad jest m.in. przyjęcie kalendarza jesiennych wyborów wewnętrznych w partii. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że tego samego dnia ma zostać przedstawiony szczegółowy plan powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Na razie nie wiadomo, jakie miejsce w strukturach PO zajmie szef Europejskiej Partii Ludowej. Obecnie sprawuje on funkcję honorowego przewodniczącego PO.

Gowin chwali Tuska

Pytany o powrót Donalda Tuska do polskiej polityki Jarosław Gowin stwierdził w rozmowie z Polsat News, że „jest to polityk nietuzinkowy, formatu europejskiego i na pewno doda 2-3 proc. poparcia Platformie Obywatelskiej”. – Równocześnie to jest polityk, który ma bardzo silny elektorat negatywny i moim zdaniem on zbuduje szklany sufit nad Platformą Obywatelską. Sądzę, że dużo większy potencjał do mobilizowania nowych głosów dla Platformy ma Rafał Trzaskowski – ocenił wicepremier.

Według lidera Porozumienia PO powinna „bardziej szanować swoich dawnych liderów”.

