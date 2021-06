Ireneusz Raś z nową inicjatywą. Powstało stowarzyszenie TAK! Polska

Ireneusz Raś niedawno dołączył do klubu Koalicji Polskiej. We wtorek 29 czerwca polityk ogłosił powstanie nowego stowarzyszenia. – Powołujemy do życia stowarzyszenie: TAK! Polska. To inicjatywa tworzona z inspiracji wszystkich, którzy są otwarci na dialog i zmęczeni polityczną machiną, skupioną tylko na tym, kto kogo dokręca. Przejmujemy inicjatywę, kończymy z marazmem polskiej polityki – powiedział na konferencji prasowej.

twitter

Stowarzyszenie TAK! Polska

W dalszej części wypowiedzi polityk podkreślił, że stowarzyszenie będzie „walczyć o prawdę w polityce, która oparta jest na wartościach”. – Odnosimy się do nich w naszej deklaracji programowej. Chcemy tworzyć program, który pomoże wszystkim Polakom. Dziękujemy za wsparcie Koalicji Polskiej – kontynuował Ireneusz Raś.

twitter

Głos na konferencji prasowej zabrał także Władysław Kosiniak-Kamysz. – Podziękowania i gratulacje dla Ireneusza Rasia za inicjatywę „TAK! Polska”, która łączy tradycyjne wartości z wyzwaniami przyszłości. Cieszę się, że powstaje stowarzyszenie, które tak mocno jak Koalicja Polska stawia na samorządność i demokrację – powiedział lider Polskiego Stronnictwa Ludowego.

twitterCzytaj też:

Wiceszef MSZ krytykował media w TVN24. „Są bardzo stronnicze, ale zdążyliśmy się przyzwyczaić”