Banaś zapowiada wnioski do prokuratury dot. członków rządu i urzędników ratusza w Warszawie

Marian Banaś poinformował na antenie radia TOK FM, że NIK jest w końcowej fazie kontroli ws. elektrowni Ostrołęka. Ocenił, że to obecnie najważniejsza kontrola prowadzona przez NIK.

– Nasze prace są w ostatniej fazie. Mamy bardzo poważne ustalenia. To jest rozliczenie inwestycji, która kosztowała 1,3 mld zł, a tam są duże nieprawidłowości. Blok C nie został ukończony, a wydano ogromne pieniądze . To jest strata, która jest na barkach nas wszystkich, bo to pieniądze obywateli. Pytanie, kto za to odpowiada – mówił prezes NIK. – Przeprowadzimy kontrolę specjalną, która będzie miała na celu odpowiedzieć na pytanie, czy Polska jest bezpieczna energetycznie – zapowiedział.

Zgodnie z zapowiedziami prezesa NIK, wyniki tej kontroli powinny zostać ogłoszone we wrześniu.

Prezes NIK zapowiada zawiadomienia do prokuratury

Prezes NIK został zapytany, czy w sprawie elektrowni Ostrołęka będą złożone wnioski do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, które odpowiadały za ten projekt w rządzie. Przypomnijmy, że prezes NIK złożył zawiadomienia do prokuratury dot. premiera i kilku ministrów ws. organizacji tzw. wyborów kopertowych.

– Tak, jesteśmy w trakcie przygotowywania takich zawiadomień. To podlega art. 296 KK, mówiącym o niegospodarności. Ktoś musi za to odpowiedzieć – podkreślił Banaś. – My jesteśmy od tego, żeby dbać o każdy grosz, który jest wydawany przez administrację rządową i samorządową – dodał.

Prezes NIK poinformował, że w fazie końcowej znajduje się również kontrola dotycząca oczyszczalni ścieków „Czajka” (w ostatnich latach wielokrotnie dochodziło do awarii kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni). Banaś ocenił, że to druga kluczowa kontrola.

– Też mamy do czynienia z dużą niegospodarnością i też będą przygotowane zawiadomienia do prokuratury – mówił prezes NIK. Zawiadomienia mają dotyczyć urzędników warszawskiego ratusza i pojawić się „w najbliższych tygodniach”.

Prowadzący rozmowę zauważył, że NIK uderza „raz w PiS, raz w PO”. – Jesteśmy apolityczni. Staramy się być jak najbardziej rzetelni – podkreślał prezes Izby. – Ja sam zawsze byłem człowiekiem apolitycznym. Choć pełniłem ważne funkcje w trzech rządach, to zawsze byłem urzędnikiem bezpartyjnym, państwowcem – dodał Banaś.

