Rafał Trzaskowski ujawnia: Prawdopodobnie Borys Budka jest gotów zrezygnować z szefowania PO

Rafał Trzaskowski był w środę gościem „Faktów po faktach” w TVN24, gdzie odpowiadał na pytania dotyczące powrotu byłego premiera Donalda Tuska do polskiej polityki. Jak ujawnił, „prawdopodobnie Borys Budka (obecny szef PO – przyp. red.) jest gotów zrezygnować z szefowania PO”. Trzaskowski poinformował również, że nie wyklucza startu w wyborach na nowego szefa PO, stając w ten sposób w szranki z Tuskiem.

Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący PO zapowiedział, że odbędzie się rozmowa o przyszłości PO, podczas której wszystkie scenariusze zostaną wzięte pod uwagę. – To będzie bardzo poważna rozmowa. Trzeba wypracować porozumienie, bo Tusk jest olbrzymim autorytetem, ale ja również mam do zaproponowania swoją wizję. Przez ostatnie lata podejmowałem się trudnych zadań – mówił Trzaskowski.

– Jesteśmy przed ważnym wyborem i musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy wygrać te wybory. Czy jesteśmy w stanie rozwiązywać problemy? – kontynuował.

Rafał Trzaskowski: Byłem umówiony z Borysem Budką

Trzaskowski ujawnił również, że miał umowę z Borysem Budką. – Umówiliśmy się z Borysem Budką, że on wzmacnia partię, a ja gospodaruję energię, która pojawiła się w wyborach prezydenckich. Jeśli on zrezygnuje, to ja jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za PO. Jednak musimy o tym wszystkim porozmawiać. Na stole póki co jest mało faktów, a jeszcze wiele niewiadomych – stwierdził.

Przypomnijmy, że zanim Trzaskowski pojawił się w TVN24 i powiedział o swoich aspiracjach, media już o tym donosiły. Jak podawał Onet, Trzaskowski zamierza stanąć do walki z Tuskiem. Z informacji „Wprost” wynika ponadto, że namawia go do tego jego własne otoczenie. Z kolei rezygnacja Borysa Budki miała się odbyć w sposób bardzo pokojowy. – Nawet nie walczył – mówi nam informator z PO.

