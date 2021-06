Radosław Sikorski nie przebiera w słowach. Pisze o „suwerennym prawie każdego kołtuna”

Tekst, do którego odniósł się europoseł PO Radosław Sikorski, zamieściła na swojej stronie internetowej „Gazeta Wyborcza”. W artykule czytamy, że w resorcie zdrowia pojawił się pomysł, by w gminach, gdzie poziom zaszczepienia mieszkańców jest najniższy, wprowadzić dodatkowe obostrzenia. Taką myśl przedstawił na antenie Radia Plus minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Gazeta Wyborcza” odnotowała, że jeśli plan taki rzeczywiście wejdzie w życie, to nowe obostrzenia dotkną m.in. Podhala, gdzie liczba zaszczepionych jest niższa niż w innych regionach kraju. Z przytoczonych przez dziennik danych wynika, że w gminie Lipnica Wielka w powiecie nowotarskim w pełni zaszczepionych jest niewiele ponad 6 proc. mieszkańców, w Czarnym Dunajcu nieco ponad 8 proc., a w Białym Dunajcu niespełna 9 procent.

Radosław Sikorski kpi: Znowu lewactwo czepia się patriotów

Jak dodał dziennik, ograniczenia wprowadzone w tym regionie, mogłyby być zabójcze dla branży turystycznej, która działa tam najprężniej.

Tekst „Gazety Wyborczej” i płynące z niego wnioski skomentował na Twitterze europoseł Radosław Sikorski. Nie przebierał przy tym w słowach. „Znowu lewactwo czepia się patriotów. Suwerennym prawem każdego kołtuna jest olewanie nauki i zarażanie bliźnich” – zakpił.

