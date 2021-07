Stefan Niesiołowski wraca do polityki? Swoje losy wiąże z powrotem Donalda Tuska

– Jeśli Tusk wróci, to mój powrót zależy od tego, jaka będzie ta PO. Jak będzie Tusk na czele, to wiąże z nim większe nadzieje, ale przede wszystkim wiążę nadzieję dla Polski. Swoim doświadczeniem mogę oczywiście służyć PO i Tuskowi. Wystąpiłem z PO za Schetyny, on przeprowadził czystkę, to było odrażające, obrzydliwe. Tusk to jest ogromna szansa dla Polski! I z całych sił go popieram – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Stefan Niesiołowski.

Powrót Stefana Niesiołowskiego do polityki byłby zapewne odbierany skrajnie – od pozytywnych po negatywne reakcje. Pewnym jest jednak fakt, że nikt nie przejdzie obok tej informacji obojętnie. Stefan Niesiołowski jest bowiem jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków, który swoimi wypowiedziami szokował lub ubarwiał dyskusję.

Kim jest Stefan Niesiołowski?

Stefan Niesiołowski był działaczem opozycji demokratycznej w okresie PRL. Przez wiele lat piastował funkcję posła, był również senatorem VI kadencji i wicemarszałkiem Sejmu VI kadencji. Najprężniejsze lata politycznej działalności Niesiołowskiego przypadają na okres, w którym pierwsze skrzypce w Platformie Obywatelskiej grał Donald Tusk. Gdy były premier objął funkcję szefa Rady Europejskiej, a PO przeszła w ręce kolejnych jej przewodniczących: Ewy Kopacz, a następnie Grzegorza Schetyny, Niesiołowski ewidentnie nie potrafił się odnaleźć w partii.

W 2016 roku Niesiołowski wystąpił z PO i zaczął współtworzyć koło poselskie i stowarzyszenie Europejscy Demokraci. Nie krył on wówczas, że powodem jego odejścia jest konflikt z Grzegorzem Schetyną, którego z zamiłowaniem określał jako „kreaturę”, nie szczędząc ówczesnemu liderowi PO rozmaitych epitetów. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku Niesiołowski już nie wystartował, ogłaszając swoje pożegnanie z polityką.

Czytaj też:

Informator „Wprost”: Trzaskowski jest wściekły. Jeśli przegra z Tuskiem, będzie chciał pójść na swoje