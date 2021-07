Oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

15:15 Główna informacja z konferencji Jarosława Kaczyńskiego: Do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości wrócił Lech Kołakowski. Klub liczy 230 posłów. 15:14 - Nie widzicie państwo mojego uradowanego uśmiechu, ale bardzo się cieszę - mówi na koniec Jarosław Kaczyński, wskazując na maskę. 15:13 Adam Bielan w imieniu Partii Republikańskiej podpisuje deklarację poparcia Polskiego Ładu. 15:11 - W ostatnich tygodniach wielokrotnie rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim, z premierem Morawieckim, o wielu sprawach istotnych dla polskiego rolnictwa - mówi poseł Lech Kołakowski. 15:09 Adam Bielan apeluje do posłów, którzy wystąpili z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, by do niego wrócili. 15:08 - Od wielu tygodni rozmawialiśmy na temat segmentu rolnego w Polskim Ładzie. Cieszymy się, że postulaty, które sformułował także Lech Kołakowski, który dołącza do naszej formacji, będą brane pod uwagę - mówi Adam Bielan. 15:07 Głos zabiera Adam Bielan, który zapewnia, że Partia Republikańska wspiera Polski Ład. Wylicza wkład przedstawicieli jego środowiska w tę propozycję. 15:05 Jarosław Kaczyński podkreśla, że dobrze zna się z posłem Kołakowskim i popiera jego postulaty. 15:04 - Mam dobrą wiadomość. Pisano, że nasz klub ma poniżej 230 posłów. Od tej chwili można powiedzieć, ze ma 230, będzie miał więcej. Lech Kołakowski przechodzi z powrotem do naszego klubu jako poseł Partii Republikańskiej - ogłosił Jarosław Kaczyński. 15:03 Rozpoczyna się oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Towarzyszą mu Adam Bielan i Lech Kołakowski. 14:30 Oświadczenie transmitowane będzie na Facebooku Prawa i Sprawiedliwości:



facebook.com

Oświadczenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem jednego z liderów rządzącej Zjednoczonej Prawicy, odbyło się w przededniu kongresu PiS, na którym zostaną wybrane nowe władze ugrupowania.

W sobotę 3 lipca ma zostać wybrany nowy prezes partii. Tu nie powinno być żadnych zaskoczeń, gdyż swoją kandydaturę zgłosić ma obecny szef ugrupowania Jarosław Kaczyński. W sobotę zostanie również wybrana Rada Polityczna, Krajowa Komisja Rewizyjna, Koleżeński Sąd Dyscyplinarny, czy Komitet Polityczny PiS. W sobotę działacze mają się również pochylić nad organizacją struktur terenowych, co jest przedsmakiem kolejnych wyborów w naszym kraju.

Nowa rola premiera Mateusza Morawieckiego

W niedzielę 4 lipca zbierze się nowa Rada Polityczna, która wybierze wiceprezesów partii i sekretarza generalnego. Jak poinformował dziennikarzy w Sejmie szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, jednym z kandydatów na wiceprezesa PiS będzie premier Mateusz Morawiecki. Obecnie funkcję tę sprawują Beata Szydło, Joachim Brudziński, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak i Mariusz Kamiński.

Wydarzenie będzie zamknięte dla mediów. Informacje o wynikach wewnętrznych wyborów w PiS mają zostać przedstawione na konferencji prasowej, która odbędzie się po kongresie.