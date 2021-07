Lech Kołakowski dołącza do klubu PiS. Kim jest poseł?

Jarosław Kaczyński na niespodziewanej konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości ogłosił powrót Lecha Kołakowskiego. Polityk wraca do klubu PiS jako poseł Partii Republikańskiej Adama Bielana. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wyraził nadzieję, że wkrótce jego klub parlamentarny będzie liczył więcej osób po tym, jak własne koło utworzyli Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski.

Lech Kołakowski wraca do klubu PiS po głosowaniu ws. „Piątki Jarosława Kaczyńskiego”

Kołakowski klub PiS opuścił po głosowaniu nad ustawą dla zwierząt. Najpierw polityk został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości razem z 14 innymi parlamentarzystami. Potem postępowanie zostało umorzone. Kołakowski kilka razy zmieniał zdanie, ale ostatecznie odszedł, pozostając posłem niezrzeszonym. O polityku mówiło się w kontekście dołączenia do Porozumienia Jarosława Gowina.

Kołakowski jest politykiem, samorządowcem oraz przedsiębiorcą i rolnikiem. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Pracy w Łomży. Politycznie Kołakowski jest związany z prawicą. Od 1991 r. przez osiem lat był członkiem Porozumienia Centrum, z którego list został wybrany miejskim radnym. Kołakowski dwa lata był w Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów.

Kołakowski w Prawie i Sprawiedliwości

Do PiS Kołakowski dołączył w 2001 r. W tym roku bez powodzenia startował do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Poselski mandat polityk uzyskał w kolejnych wyborach parlamentarnych w 2005 r. Od tego czasu za każdym razem dostawał się do Sejmu. O Kołakowskim głośno zrobiło się w 2015 r., kiedy przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 58 km/h. Odmówił wówczas przyjęcia mandatu.

