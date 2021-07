Pogorszył się stan Andżeliki Borys. „Może być skłonna do wyjazdu do Polski, ale nie ma możliwości”

Pogorszył się stan przebywającej w więzieniu szefowej Związku Polaków na Białorusi. Chodzi o leczoną wcześniej chorobę oraz problemy z zębami. Andżelika Borys chciałaby wyjechać do Polski, ale nie pozwalają jej na to białoruskie władze. To element szantażu wobec Andrzeja Poczobuta.