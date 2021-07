Paweł Kukiz spotkał się z Andrzejem Dudą. Jest przełom w sprawie jednego z postulatów Kukiza

O spotkaniu Kukiz – Duda informuje Wirtualna Polska. Doszło do niego przed kilkoma dniami, a tematem rozmowy była instytucja sędziów pokoju, o wprowadzenie której od dawna zabiega Paweł Kukiz. Spotkanie w sprawie sędziów pokoju nie jest pierwszym, jednak wcześniej pojawiły się problemy z realizacją postulatu Kukiza. Ministerstwo Sprawiedliwości i prezydent, choć przychylne zamysłowi, wskazywały, że taka zmiana będzie musiała oznaczać także zmiany w Konstytucji, a to proces trudny i wymagający znacznie większego poparcia niż to, jakim dysponuje w Sejmie PiS.

Szczegóły ustaleń między Kukizem a Dudą

Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, teraz nastąpił jednak przełom. Prezydent i poseł Kukiz doszli bowiem do porozumienia i opracowali mechanizm, który wprowadza sędziów pokoju bez jednoczesnych zmian w Konstytucji. By wprowadzić zmiany, sędziowie pokoju mieliby nieco niższą rangę i byliby określani arbitrami, co umożliwiłoby wprowadzenie takiej instytucji do obowiązujących przepisów bez konieczności zmiany Konstytucji. Jak czytamy, sędziowie tacy mieliby mieć minimum trzy lata praktyki w zawodzie i byliby wybierani przez obywateli na 6-letnią kadencję.

Sam projekt miałby z kolei zostać wprowadzony pod obrady jeszcze w tym roku. Mówi się o jesieni, a dokładnie o wrześniu. W spotkaniu, oprócz Dudy i Kukiza, uczestniczyli m.in. społeczny doradca Dudy i były minister w Kancelarii Paweł Mucha, a także prawnik prof. Piotr Kruszyński.

Czytaj też:

PiS obiecał Kukizowi zmiany w ordynacji wyborczej. Terlecki: Nie ma takiej woli politycznej