Platforma traci zastępcę sekretarza generalnego. Nowy transfer Hołowni

Szymon Hołownia ogłosił kolejny transfer do swojej partii. Podkreślił, że wszyscy, którzy dołączają do ruchu, są zobowiązani do podpisania 14-punktowego kodeksu etyki politycznej. Do Polski 2050 z klubu Koalicji Obywatelskiej przejdzie Michał Gramatyka (formalnie w PO). Tym samym Platforma Obywatelska traci jednego z zastępców sekretarza generalnego. Gramatyka był jednym z pięciorga zastępców sekretarza Marcina Kierwińskiego. Partię Hołowni wzmocnią też Agata Lika i Monika Piątkowska.

Michał Gramatyka przechodzi z KO do Polski 2050 Szymona Hołowni

Gramatyka tłumaczył, że dał się przekonać myśleniem długoterminowym, „w kategoriach pokolenia, a nie jednej kadencji”. Docenił, że można się spierać i jednocześnie szanować. – Bardzo się cieszę, że będę wśród ludzi, którzy dostrzegają wyzwania XXI wieku – mówił polityk. Poseł wymienił m.in. problem sztucznej inteligencji, sprawę cyberbezpieczeństwa oraz kwestię „poszanowania i zachowanie naszych danych wyciekających na każdym kroku, które są używane do niecnych celów”.

Monika Piątkowska to prawniczka i szefowa jednej z sektorowych organizacji w przemyśle rolno-spożywczym. Zadeklarowała, że chce wspierać przedsiębiorców. Piątkowska dołączy do struktur w woj. mazowieckim. Z kolei Lika dołącza do Polski 2050 z opolskich struktur stowarzyszenia. Najpierw była wolontariuszką, a teraz „podjęła się roli pełnomocnika do spraw tworzenia struktur politycznych w województwie”.

Lider Polski 2050 o powrocie Donalda Tuska

Hołownia odniósł się również do sytuacji na polskiej scenie politycznej. Polityk przekonywał, że Zjednoczona Prawica się rozpadnie, skomentował też powrót Donalda Tuska. Zdaniem lidera Polski 2050 ludzie „stoją przed ryzykiem odbudowy polaryzacji, która niszczy kraj od 2005 r., czyli plemiennej wojny PiS i PO”. – Sejm nie może być miejscem walk dwóch totemów – mówił.

Czytaj też:

Sondaż. PiS wciąż z bezpieczną przewagą nad Hołownią. KO odrabia straty