„Mówiąc Wprost”. Jaki: Intelektualnie Tusk ma więcej do zaproponowania niż Trzaskowski. Jeśli będzie mu się chciało pracować

Gościem Joanny Miziołek i Roberta Felusia w programie „Mówiąc Wprost” był europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki. Na pytanie, jak bardzo podzielona jest Zjednoczona Prawica, odpowiedział dyplomatycznie: – Jest dużo różnych punktów widzenia, jak to bywa w pojemnym obozie.

– Chociaż ja zawsze uważałem, że to dobrze. Ponieważ jeżeli opozycja jest intelektualnie słaba, a moim zdaniem taka jest, to poważne dyskusje o państwie toczą się wewnątrz naszego obozu – dodał były wiceminister sprawiedliwości w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.

Podziały w Zjednoczonej Prawicy. Czy Jarosław Kaczyński jest geniuszem?

Zapytany o obecne konflikty w obozie rządzącym, Jaki przyznał, że problemami są np. różnice między PiS i Solidarną Polską dotyczące polityki klimatycznej i zagranicznej, a także stosunek Porozumienia do inicjatyw opozycji oraz „bardzo frywolnego podejście” ugrupowania Jarosława Gowina do reform państwa.

– Jak pan ocenia geniusz polityczny Jarosława Kaczyńskiego? – zapytał Patryka Jakiego Robert Feluś. – Przecież wszystko trzeszczy w waszym obozie, nie macie większości, fika Ziobro, fika Gowin. Może już jest po tym geniuszu? – Są tacy, którzy spoglądają na to z innej perspektywy. To jest umiejętność gry skrzydłami i siła prawicy. Dzięki temu, że u nas te skrzydła są realne, do opozycji nie odpływa więcej głosów z tego obozu niż by mogło. Bo jedno skrzydło trzyma te głosy – odparł Jaki.

Dopytywany przez Joannę Miziołek, jak jest z tym geniuszem prezesa PiS, europoseł przyznał, że jego zdaniem Jarosław Kaczyński jest najważniejszym politykiem w Polsce, który ma zmysł strategiczny.

Powrót Tuska. Kto jest lepszy dla PO: Tusk czy Trzaskowski

Innym tematem rozmowy był, mający być ogłoszony w sobotę, powrót do polskiej polityki byłego premiera Donalda Tuska. – Czy Tusk może wnieść Platformie coś więcej? – zastanawiał się Patryk Jaki. – Może wnieść. Chociaż pamiętajcie państwo, że ostatnie lata pod względem wkładu intelektualnego to było u niego raczej rozleniwienie – dodał polityk prawicy.

Poproszony o porównanie Rafała Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem, Patryk jaki postawił na byłego premiera. – Wizerunkowo oczywiście lepiej wygląda Rafał Trzaskowski, w takim sensie, że jest ładny. Natomiast jeśli chodzi o pracę i przestrzeń intelektualną, którą wniósł do polityki, to Tusk ma na pewno więcej do zaoferowania. Jeżeli będzie chciało mu się pracować – ocenił europoseł Zjednoczonej Prawicy.

Koronawirus. Jakie prawa powinni mieć osoby podwójnie zaszczepione

W programie „Mówiąc Wprost” zapytaliśmy też Patryka Jakiego, czy zaszczepił się przeciwko koronawirusowi. – Jeszcze nie jestem zaszczepiony, bo chorowałem niedawno na COVID. Ale ustawię się gdzieś w kolejce i będę zaszczepiony – obiecał polityk Solidarnej Polski.

Już po pożegnaniu gościa programu, Robert Feluś zadeklarował, że jego zdaniem osoby zaszczepione w Polsce powinny mieć więcej praw od niezaszczepionych. – Kiedy przyjdzie do nas, a niestety pewnie tak się stanie, czwarta fala koronawirusa, to wtedy lokale gastronomiczne, kina, imprezy sportowe powinny być otwarte dla osób podwójnie zaszczepionych, która mają na to stosowny dokument – powiedział redaktor naczelny „Wprost”.

– Tak, niezaszczepieni będą mieli mniejsze prawa. Taka jest moja opinia – podkreślił Robert Feluś.