Siemoniak: Jutro o tej porze będzie można powiedzieć, że Tusk jest liderem Platformy Obywatelskiej

– Jutro mamy posiedzenie Rady Krajowej. Ale jestem spokojny o to, że jutro o tej porze będzie można powiedzieć – według wszystkich znaków na niebie i ziemi – że Donald Tusk jest liderem Platformy Obywatelskiej – mówił Tomasz Siemoniak na antenie TVN24. Zaznaczył jednak, że nie chce mówić o szczegółach, bo te zostaną ogłoszone jutro.

– Jestem przekonany, że czeka nas najważniejszy dzień w historii Platformy Obywatelskiej. I bardzo ważny dzień w historii polskiej demokracji – mówił Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący PO. W jego ocenie poprzednim najważniejszym dniem dla PO było odejście Donalda Tuska, bo zapoczątkowało to serię złych dla partii zdarzeń. Jak dodał, w nadziejach wiązanych z powrotem Tuska nie chodzi o nostalgię działaczy PO, ale głównie „jego ogromny potencjał na przyszłość” . – Dzisiaj spotykaliśmy się z nim jako prezydium. Ja w nim zobaczyłem Donalda Tuska z 2007, z 2011 roku. Kogoś, kto pociągnie do zwycięstwa. To jest Tusk zwycięzca i on wraca – zadeklarował Siemoniak.

„Tusk przyjeżdża, żeby walczyć z Kaczyńskim”

Pytany o Rafała Trzaskowskiego, który także zgłaszał aspiracje do poprowadzenia Platformy, Tomasz Siemoniak stwierdził, że „wszyscy szanują tę deklarację” . – Natomiast Donald Tusk przyjeżdża, żeby walczyć z Jarosławem Kaczyńskim, a nie z Rafałem Trzaskowskim. Naszą rolą jest ułożenie tak tych wszystkich relacji, żeby wielki atut, wielki polityk, który jest liderem rankingów zaufania – Rafał Trzaskowski – czuł się w tym komfortowo. Ale przecież jest prezydentem Warszawy. Trudno godzić to z przewodzeniem partii – mówił.

Borys Budka o powrocie Donalda Tuska

W piątek, po rozmowie z Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim, głos zabrał obecny przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Borys Budka. – Potrzebujemy dodatkowego impulsu, takiego efektu synergii, korzystając zarówno z wiedzy, doświadczenia, jak i tej nowej energii. I myślę, że jutro wiele osób, sympatyków opozycji, Platformy, będzie z tych nowych faktów zadowolonych – mówił w przededniu obrad Zarządu Krajowego PO.

Lider Platformy zapowiedział, że zaprezentuje jutro „konkretny scenariusz” . – Na razie przedstawiłem go rozszerzonemu Prezydium Zarządu Platformy, jutro przedstawiam go Zarządowi. To jest mój autorski scenariusz w porozumieniu z Donaldem Tuskiem, włączający bardzo mocno Donalda Tuska do krajowej polityki. Myślę, że jutro dużo pozytywnych rzeczy się wydarzy – zapowiedział Borys Budka.

