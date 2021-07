Stowarzyszenie ONR zostanie rozwiązane? Klich złożył wniosek, podstawą wyrok sądu w Białymstoku

Senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich poinformował za pośrednictwem swojego Twittera, że zwrócił się z wnioskiem do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, by ten wystąpił do sądu w sprawie delegalizacji Stowarzyszenia ONR.

Klich walczy o delegalizację Stowarzyszenia ONR

Bogdan Klich, senator PO, złożył wniosek o delegalizację Stowarzyszenia ONR w piątek 2 lipca bezpośrednio na ręce prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Zdjęcia dokumentu zamieścił następnie na Twitterze, informując o całej inicjatywie. We opisie wyjaśnił, że prezydent ma prawo wystąpić do sądu w sprawie delegalizacji ONR, a przesłanką do takiego działania może być wyrok sądu w Białymstoku z 30 czerwca 2021 roku. Chodzi o skazanie na rok bezwzględnego więzienia oraz pół roku więzienia w zawieszeniu dwóch nacjonalistów, uczestników marszu ONR za wykrzykiwanie hasła: „A na drzewach, zamiast liści, będą wisieć syjoniści”, podczas marszu w kwietniu 2016 roku. Już w samym dokumencie Klich powołuje się na art. 29 prawa o stowarzyszeniach, mówiący o tym, że gdy „działalność stowarzyszenia wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub ze statutem”, sąd zdecydować może o jego rozwiązaniu na wniosek prokuratora lub organu nadzorującego, czyli starosty lub prezydenta miasta. Argumentując senator PO, odwołując się do przepisów kodeksu karnego, podaje przykłady naruszania przepisów prawa takich jak m.in. propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa i nawoływanie do nienawiści na tle różnic międzynarodowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość

znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowj, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub ze względu na bezwyznaniowość twitter Obóz Narodowo-Radykalny – czym jest? Członkowie obozu opisują samych siebie jako ruch społeczny, skupiający ludzi, dla których „bliskie są wartości takie jak Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, tradycja i przyjaźń”. „Organizujemy patriotyczne manifestacje (jesteśmy współorganizatorem Marszu Niepodległości, największej tego typu demonstracji w powojennej Polsce), sprzeciwiamy się lewackiej propagandzie, współpracujemy ze środowiskami kombatantów, organizujemy wykłady, prowadzimy działalność charytatywną (krwiodawstwo, dary dla Domów Dziecka i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej) oraz propagujemy ideę narodową, wykorzystując różne metody” – czytamy na stronie ONR. Czytaj też:

„Mówiąc Wprost”. Jaki: Intelektualnie Tusk ma więcej do zaproponowania niż Trzaskowski. Jeśli będzie mu się chciało pracować