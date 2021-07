Budka: Udało mi się zaprosić Tuska, żeby na 110 procent wrócił do polskiej polityki

W piątek, po rozmowie z Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim, głos zabrał obecny przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Borys Budka. – Potrzebujemy dodatkowego impulsu, takiego efektu synergii, korzystając zarówno z wiedzy, doświadczenia, jak i tej nowej energii. I myślę, że jutro wiele osób, sympatyków opozycji, Platformy, będzie z tych nowych faktów zadowolonych – mówił w przededniu obrad Zarządu Krajowego PO.

Lider Platformy zapowiedział, że zaprezentuje jutro „konkretny scenariusz” . – Na razie przedstawiłem go rozszerzonemu Prezydium Zarządu Platformy, jutro przedstawiam go Zarządowi. To jest mój autorski scenariusz w porozumieniu z Donaldem Tuskiem, włączający bardzo mocno Donalda Tuska do krajowej polityki. Myślę, że jutro dużo pozytywnych rzeczy się wydarzy – zapowiedział Borys Budka.

Udało mi się zaprosić Donalda Tuska, by bardzo aktywnie, na 100 procent, a nawet na 110 procent wrócił do polskiej polityki – zadeklarował Borys Budka.

Borys Budka zaznaczył, że obecnie trwa jasny spór o to, czy górą w Polsce będzie "wizja Kaczyńskiego" czy "wizja Tuska". W jego opinii na przeciwnych biegunach są Polska europejska, nowoczesna, do Polski "zamkniętej i odizolowanej", którą reprezentuje Kaczyński. – Jutro zamykamy wszelkie wewnętrzne dyskusje, to nie jest czas i pora by znowu zajmować się kwestiami wewnętrznymi, jutro przecinamy pewne rzeczy – mówił Borys Budka.

Siemoniak o powrocie Tuska

O powrocie byłego premiera do Platformy Obywatelskiej na antenie TVN24 mówił wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. – Jestem spokojny o to, że jutro o tej porze będzie można powiedzieć – według wszystkich znaków na niebie i ziemi – że Donald Tusk jest liderem Platformy Obywatelskiej – wskazał były szef MON.

