Już oficjalnie: Donald Tusk wraca do kierowania PO

Media spekulowały o tym od dawna i kreśliły możliwe scenariusze, ale w sobotę 3 lipca wszystko stało się jasne. Donald Tusk, po siedmiu latach, wraca do krajowej polityki. Były premier, w przeszłości szef PO, przewodniczący Rady Europejskiej, zostanie ponownie szefem Platformy Obywatelskiej.

Rada Krajowa PO. Przemówienie Budki

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej rozpoczęła się od wejścia na salę Borysa Budki i Donalda Tuska, którzy zaczęli się witać z gośćmi. Pierwszy głos zabrał Budka, który dowodził, że siłą PO było „cofnięcie się o krok”, a Platforma pokazała w Rzeszowie, że potrafi wygrywać (chodzi o wygraną Konrada Fijołka w wyborach prezydenckich w stolicy Podkarpacia).

Podkreślał rolę Senatu, którym zawiaduje marszałek Tomasz Grodzki. – Senat jest miejscem, gdzie Polacy mogą zobaczyć, jak wygląda demokracja parlamentarna – mówił Budka, który podziękował za to „senatorom i senatorkom”.

Tusk wraca do kierowania PO

– Tak, to jest ten dzień, na moje zaproszenie Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Wraca w 100 proc., by zaangażować się w budowę lepszej przyszłości. Dlatego dzisiaj chcę ci przekazać stery Platformy Obywatelskiej – oznajmił Borys Budka.

– Czasami tak jest, jak w sztafecie, że trzeba przekazać pałeczkę. Dlatego dziś, drogi Donaldzie, chce Ci przekazać stery Platformy Obywatelskiej. Chcę, żebyś poprowadził nas do zwycięstwa – mówił. – Donaldzie, w Twoje ręce – zwrócił się do Tuska, symbolicznie oddając mu władzę.