Pierwsze słowa Tuska po powrocie. „Platforma jest potrzebna jako siła, nie wspomnienie, żeby wygrać walkę z PiS-em”

– Tak, wróciłem. Wiem, że długo czekaliście – mówił Donald Tusk. Jak zaznaczył, nie było to na pewno oczekiwanie wszystkich, ale wielu osób, które chciały, żeby „czarny scenariusz się odwrócił” . – Jak mówił Borys, wróciłem na sto procent – wskazał. Zapowiedział też, że opowie o powodach swojej decyzji.

– Jesteście unikatowym zespołem ludzi dobrej woli – mówił do działaczy PO. Podkreślił, że Borys Budka, który oddał w jego ręce przewodzenie PO, zdobył się na niezwykły czyn. – Dzięki waszej woli podjęcia walki, jestem dzisiaj na sto procent – mówił.

– Dlaczego właśnie dzisiaj? Po pierwsze, czuje się współodpowiedzialny za losy Platformy. Nie dlatego, żebym żywił szczególne uczucia miłości do politycznych bytów, partii. Kocha się żonę, dzieci, wnuki kocha się wyjątkowo. Tym politycznym powodem jest moja wiara, że Platforma jest niezbędna, potrzebna. Jest potrzebna jako siła, nie wspomnienie, żeby wygrać walkę z PiS-em – mówił Tusk.

– Problemem dziś jest nie brak programów, idei. Ale to, co jest najważniejsze w polityce, to odzyskanie wiary w możliwość wygranej, w sprawczość Nie wygra ten, kto nie wierzy we własne siły. Nie wygra partia, która nie wierzy w sens swojego istnienia. To, co się dzieje, to zbieg pewnych okoliczności, które według mnie uniemożliwiły Borysowi Budce doprowadzenie do wygranej w wyborach – mówił Tusk.

Donald Tusk: Dzisiaj zło rządzi w Polsce

Były premier stwierdził, że nie przyzwyczaił się jeszcze do tego, co dzieje się w Polsce. – Nie przyzwyczaiłem się do tej nowej prawdy. Że trzeba walczyć z PiS-em, ale nie to jest najważniejsze, że warto wygrać z PiS-em, ale... Wiecie, że to, co jest przed „ale” się nie liczy. Każdy, kto uważa, że istnieje inny priorytet polityczny, że jest coś ważniejszego w Polsce, niż na nowo, z otwartą przyłbicą, z prostym tekstem, powiedzieć: Dzisiaj zło rządzi w Polsce. Wychodzimy na pole, żeby się bić z tym złem. Każdy kto w tej przestrzeni, w debacie publicznej wciska to słowo „ale” . Jak to słyszę, dostaję furii. To zło, które czyni PiS jest tak ewidentne, bezwstydne, permanentne... Może ta bezczelna determinacja w czynieniu złych rzeczy spowodowała, że wszyscy ludzie w Polsce opuścili ręce i mówią: Nie no, oni są tak bezczelni w tych złych sprawach, że nic się nie da zrobić – mówił Donald Tusk. – Otóż trzeba zacząć od tego pierwszego, najważniejszego zadania: jak widzisz zło, walcz z nim i nie pytaj o dodatkowe powody! – powiedział.

Tusk wzywa Kaczyńskiego do przeprosin