„Trwa akcja skierowana przeciw nam”. Jarosław Kaczyński na Radzie Politycznej PiS

Trwa kongres Prawa i Sprawiedliwości, który rozpoczął się 3 lipca. W niedzielę partia ma m.in. wybrać nowy Komitet Polityczny czy wiceprezesów partii. W sobotę ponownie na prezesa formacji wybrano Jarosława Kaczyńskiego.

Prezes PiS podczas posiedzenia Rady Politycznej PiS w niedzielę mówił o tym, że partia ma ogromne szanse i możliwości i powinna skupić się m.in. na realizacji Polskiego Ładu. Przestrzegał też członków partii:

– Przed władzami partyjnymi stoi zadanie, które można określić jako ustabilizowanie naszej większości. Trwa akcja skierowana przeciw nam. I oczywiście ta akcja jest poza nami, nie ponosimy za nią odpowiedzialności. Ale ponosimy odpowiedzialność za różnego rodzaju błędy, które zostały popełnione i które tę akcję z całą pewnością ułatwiły.

Kaczyński o uchwale sanacyjnej. Chce, by przyjęły ją inne siły polityczne

Jarosław Kaczyński wrócił też do uchwały sanacyjnej, którą PiS przyjęło w sobotę. Uchwała zakłada, że członkowie rodzin polityków formacji nie mogą zasiadać w radach nadzorczych czy pracować w spółkach Skarbu Państwa (z pewnymi wyjątkami). Podał przykład takiego wyjątku, miałaby być to sytuacja, w której członek rodziny polityka, np. małżonka, chce przenieść się do jego miejsca pracy i „mając kwalifikacje”, może podjąć prace w spółce.

Pojawił się też apel Kaczyńskiego: – Trzeba wezwać naszych przeciwników, chociaż to słowo jest może dzisiaj trudne, przy ich zachowaniu, koleżanki i kolegów z parlamentu, do tego, by ich partie podjęły to samo w spółkach samorządowych.

Taki pomysł zgłosiła w sobotę rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

