Konfederacja przedstawiła program. „Zniesiemy naraz 15 podatków”

Konfederacja przedstawiła swoje podstawy programowe w ramach akcji „Polska na nowo”. Robert Winnicki powiedział, że jego ugrupowanie wyraża stanowczy sprzeciw przeciwko kolejnym lockdownom i chce obniżenia podatków. – Chcemy Polski biało-czerwonej, a nie tęczowej – mówił polityk. Winnicki wysłał również na emeryturę Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

Program Konfederacji. Jakub Kulesza o podatkach

Jakub Kulesza podkreślał, że „ponad połowa naszych dochodów jest zabierana przez państwo”. – Co dostajemy za ten haracz? Najbardziej skomplikowany system podatkowy w Europie, słabą edukację i niewydolną służbę zdrowia. Na dobry początek zniesiemy naraz 15 podatków – mówił polityk Konfederacji. Zapewniał, że będzie to „największa obniżka podatków w historii Polski”.

Krzysztof Bosak odniósł się do sytuacji w służbie zdrowia. – Jesteśmy po roku pomiatania pacjentami. Oddziały szpitalne są zamykane, a ochrona zdrowia przeszła ma teleporady. To cyrk. Rząd nie ma nic do zaproponowania oprócz podnoszenia podatków w tym składki zdrowotnej – mówił. Były kandydat na prezydenta proponował, aby każdy mógł zrobić ze swoja składką zdrowotną co chce. Zapowiedział wprowadzenie bonu zdrowotnego.

Konfederacja chce „Polski na nowo”. Artur Dziambor o edukacji

Z kolei Sławomir Mentzen zwrócił się do przedsiębiorców. Skrytykował wysoką składkę na ZUS proponując, aby była ona dobrowolna. Artur Dziambor stwierdził, że nauczyciele powinni zajmować się nauczaniem, a nie papierologią. Konrad Berkowicz dodał, że Konfederacja wprowadzi bon opiekuńczo-edukacyjny. W kontekście energetyki Konfederacja chce modelu opartego na symbiozie węglowo-jądrowej.

Czytaj też:

„Zdziwiony jak Dziambor”. Poseł zaczepił admina Razem i nadział się na kontrę