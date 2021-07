Zjednoczona Prawica utrzyma większość w Sejmie? Adam Bielan mówi o „zielonych ludzikach”

Adam Bielan poinformował, że w ubiegłym tygodniu rozmawiał z liderem Prawa i Sprawiedliwości o założeniach programowych. Lider Partii Republikańskiej złożył także Jarosławowi Kaczyńskiemu gratulacje z powodu reelekcji na funkcję prezesa. – W tym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu, będą kolejne spotkania. Trudno powiedzieć, kiedy ustawy podatkowe rzeczywiście trafią do parlamentu. To już jest decyzja premiera – powiedział polityk w Poranku Siódma9, odnosząc się do zapisów w Polskim Ładzie.

Czy dla proponowanych rozwiązań będzie większość w niższej izbie parlamentu? – My mamy też w swoim obozie takie zielone ludziki, których do końca pewnie nie możemy być pewni. Ale jestem przekonany, że damy sobie również z nimi radę – ocenił Adam Bielan.

Polityczne transfery. Zjednoczona Prawica utrzyma większość?



Przypomnijmy – w piątek 25 czerwca na zorganizowanej konferencji prasowej Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski poinformowali, że odchodzą z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja parlamentarzystów oznaczała, że klub będzie liczył 229 posłów na 460 zasiadających w polskim Sejmie, a co za tym idzie, klub ten stracił formalną większość. Kilka dni później konferencję zwołał Jarosław Kaczyński. Polityk ogłosił transfer Lecha Kołakowskiego do klubu PiS jako posła Partii Republikańskiej Adama Bielana.

