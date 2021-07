Tusk kpi z dziennikarza TVP Info. „Pomimo, że jest pan w maseczce i tak pana rozpoznałem”

Podczas konferencji prasowej w Szczecinie Donald Tusk nie szczędził słów uznania pod adresem Bartosza Arłukowicz. – Chciałem mu podziękować za jego dużą wyobraźnię polityczną. Dzięki jego decyzjom o ustąpieniu, dla mnie na krótki moment, z funkcji wiceprzewodniczącego, cała ta skomplikowana, delikatna operacja, która wymagała dobrej woli od wszystkich moich tutaj partnerów i partnerek z Platformy się powiodła. Drogi Bartku, będę o tym pamiętał do końca życia – powiedział polityk.

Tusk do Ziobry: Mamy lawinę afer, do których ludzie się przyzwyczaili

Nowy szef Platformy Obywatelskiej skomentował także zapowiedzi Zbigniewa Ziobry odnośnie pozwu za wypowiedź z konferencji prasowej. Chodziło o słowa dotyczące rzekomego haraczu opisanego przez Onet w sprawie zatrzymanego 4 lata temu biznesmena Przemysława Krycha. – Czytałem materiał, z którego wynikało, że są pewne dwuznaczności, które wskazują na możliwość powtórki z rozrywki. Sprawa KNF jest jedną z najbardziej bulwersujących w ostatnim czasie. Mam poczucie, że najważniejsze figury na politycznej szachownicy są zaangażowane w dwuznaczne sytuacje. Nie mówię, że minister Ziobro zrobił coś złego – stwierdził polityk PO.

Tusk: Walka o konstytucję nie ma barw partyjnych

– Wiem jak ważne jest, żeby było takie oczywiste, że ci, którzy walczą o konstytucję i o sądy, nie mają barw partyjnych. To jest w interesie wszystkich bez wyjątku Polaków. Nawet jeśli dzisiaj ta władza tego nie rozumie. Praworządność, konstytucja, rządy prawa, niezwisłe sądy, niezależna prokuratura, jest także w ich interesie. Jeśli nie rozumieją tego dzisiaj, to będą to dobrze rozumieli za dwa, trzy lata. Jak ważne jest, żeby sądy i prokuratura nie były zależne od władzy politycznej – mówił Donald Tusk w Szczecinie.

Tusk: Nie mam potrzeby odwetu

Jednocześnie były premier podkreślił, że nie ma potrzeby odwetu. – Władza się zmieni i dla tych, którzy sobie na różne rzeczy zasłużyli, wielką szansą jest to, że będą znowu niezależne sądy i niezwisła prokuratura. Że nie będzie odwetu. Też chciałbym tu bardzo wyraźnie powiedzieć, że niektórzy nie umieją odróżnić woli zwycięstwa, od żądzy odwetu. Ja mam wielką potrzebę pomagania wszystkim i działania na rzecz zwycięstwa w wyborach. Nie mam żadnej potrzeby odwetu. Sprawiedliwość, prawo, odpowiedzialność także karna dla tych, którzy łamali prawo, to jest zupełnie co innego. Ale to nie jest kwestia odwetu polityków na politykach, tylko właśnie niezależnych sądów, rządów prawa i konstytucji, i prokuratury. Wierzę głęboko, że także nasi oponenci w odpowiedniej chwili to zrozumieją, że to jest także także w interesie ich i ich przyjaciół

– Dzieją się złe rzeczy w Polsce i nikt nie reaguje. Może dlatego że mamy lawinę afer to wiele mediów i wielu ludzi się przyzwyczaiło. Jedna z tych ponurych odsłon to afera respiratorowa. Prokuratura Ziobry nie widzi w niej nic złego, wcześniej Kaczyński nic nie widział – dodał Donald Tusk.

Co Tusk powiedział do dziennikarzy TVP Info?

Podczas konferencji pytanie Donaldowi Tuskowi zadał także dziennikarz TVP Info, który w przeciwieństwie do pracowników innych mediów nie przedstawił się z imienia i nazwiska. – Pomimo, że jest pan w maseczce i tak pana rozpoznałem. Jest elementarną przyzwoitością, aby pytania o Stocznię Szczecińską zadawać tym, którzy rządzą od sześciu lat. Nie chce się wyzłośliwiać, ale mówię do mediów publicznych: nie macie potrzeby zapytać Kaczyńskiego czy Brudzińskiego o to, dlaczego ten projekt nie został zrealizowany? – pytał lider PO.

