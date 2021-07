Kpiny z uchwały PiS. „Żart z ludzi”, „Polską rządzą ludzie, którzy robią sobie z nas jaja”

W poniedziałkowej „Kropce nad i” w TVN24 pojawili się posłanka Joanna Mucha (Polska 2050 Szymona Hołowni) i Zbigniew Girzyński (Wybór Polska). Posłowie wypowiadali się głównie na dwa tematy: powrót Donalda Tuska do polityki, a także uchwała o zwalczaniu nepotyzmu, którą niedawno przyjęło PiS. Co ciekawe, posłowie, choć dziś reprezentują nowe środowiska polityczne, jeszcze niedawno należeli do głównych obozów politycznego sporu: Joanna Mucha to bowiem była polityk PO, a Girzyński niedawno opuścił szeregi Zjednoczonej Prawicy.

Girzyński: Nikt tak się nie cieszy z powrotu Tuska, jak Jarosław Kaczyński

Zdaniem posłanki Muchy, powrót Tuska nie jest receptą dla Polski i jedynie „zakleszcza spór na linii PO – PiS”. – Dobrą diagnozą nie jest to, że PO przyjdzie po PiS i wszystko naprawi. PO nie zrozumiała diagnoz sprzed lat i nie daje na nie rozwiązań. Środkiem do celu jest wygranie wyborów z PiS, a celem dobre rządzenie Polską. Mam cały czas wrażenie, że moja była formacja widzi tylko jeden cel – zwycięstwo z PiS – uznała.

– Nikt tak się nie cieszy z powrotu Tuska, jak Jarosław Kaczyński. Kaczyński i Tusk podzielili Polskę na pół i rządzą nią na zmianę. Ta formuła już się wyczerpała. Dziś inaczej powinno się zdefiniować problemy. Odszedłem z PiS, gdyż uważam, że próba takiego rządzenia, jak robi to PiS, jest złą drogą. Jarosław Kaczyński już powinien zakończyć pracę w polityce, Tusk podobnie. Wojna polsko-polska powinna się zakończyć, czas na innych ludzi – ocenił z kolei Girzyński.

Uchwała PiS w sprawie nepotyzmu. „Polską rządzą ludzie, którzy robią sobie z nas jaja”

Prowadząca program Monika Olejnik dopytywała polityków, co sądzą o uchwale, którą podczas weekendowego kongresu przyjęła partia rządząca. Chodzi o uchwałę sanacyjną, która ma zwalczyć nepotyzm w szeregach partii. Dokument zakłada zakaz zatrudniania w Radach Nadzorczych i Spółkach Skarbu Państwa członków najbliższej rodziny posłów i senatorów PiS. Jak jednak ustalono, od nowych zasad będą wyjątki, a o tym, kto będzie „wyjątkiem” zdecyduje szef MAP Jacek Sasin.

– PiS wychodzi z założenia, że skoro mówi, że walczy z nepotyzmem, to to wystarczy. Jak ludzie mają dostęp tylko do TVP, to dostaną kłamstwo i w nie uwierzą – skomentowała posłanka Polski 2050.

– Ludzie sobie żartują z tej uchwały, bo lepiej tego było nie przyjmować, niż coś tak dziwacznego stworzyć. To jest żart z ludzi. Ta uchwała pokazuje, że ktoś nieudolnie próbuje walczyć sam ze sobą. Awans dla Sobolewskiego to strzał w kolano. Elektorat PiS to widzi i się rozczarowuje – dodał Girzyński. Nawiązał przy tym do faktu, że Krzysztof Sobolewski został Sekretarzem Generalnym PiS, choć wcześniej jego żona była „twarzą nepotyzmu PiS”.

– Ta uchwała to smutny żart. Polską rządzą ludzie, którzy robią sobie z nas jaja – skwitowała na koniec Joanna Mucha.

