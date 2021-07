Awantura podczas spotkania z Tuskiem. Czerwińska: Był jednym z architektów tego podziału…

W sobotę 3 lipca Donald Tusk stał się oficjalnie pełniącym obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Dwa dni później były premier odwiedził Szczecin. Od mieszkańców usłyszał nie tylko pochlebne, ale także gorzkie słowa. Z informacji Radia Szczecin wynika, że kobieta, która krytykowała powrót Donalda Tuska, miała zostać uderzona przez inną osobę. Kiedy jeden z dziennikarzy zapytał napastnika o powody jego agresywnego zachowania, ten próbował mu wyrwać mikrofon.

Do tego zdarzenia Anita Czerwińska odniosła się na antenie Polskiego Radia 24. – Na pewno jest to powtórzenie tego, co już znamy, co się działo właśnie wtedy, kiedy Donald Tusk był w Polsce – powiedziała. – Donald Tusk stara się jak najbardziej spolaryzować, skłócić, wzbudzić bardzo negatywne emocje. To jest właściwie od pierwszych jego już wypowiedzi, kiedy pojawił się w Polsce. My to znamy już z przeszłości, dlatego że to Donald Tusk był jednym z tych architektów tego podziału, tego podziału, który dzisiaj niestety w Polsce wciąż trwa – kontynuowała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości.

– Natomiast ja bym jednak chciała, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, co wydarzyło się w Polsce (…). Wydarzyła się zbrodnia zabójstwa na tle politycznym i wszyscy politycy powinni ze wszystkich sił dążyć do tego, żeby zapobiegać takiej eskalacji nienawiści, bo wszyscy biorą za to odpowiedzialność – powiedziała Anita Czerwińska. Słowa rzeczniczki PiS przywodzą na myśl sytuację z października 2010 roku, kiedy to doszło do ataku na biuro poselskie Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. W wyniku tego ataku śmierć poniosła jedna osoba, a druga z poważnymi obrażeniami została odwieziona do szpitala.

