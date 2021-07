Najpierw spięcie przed Sejmem, potem w budynku. TVP Info i Donald Tusk na wojennej ścieżce

Możliwe, że jesteśmy świadkami nowej, niechlubnej tradycji. Każde pojawienie się Donalda Tuska w przestrzeni publicznej kończy się tym, że nowy szef PO uderza w TVP Info, a pracownicy tej stacji ripostują albo w trakcie rozmowy, albo podczas kolejnego wejścia na żywo.

Po kilku wymianach ciosów także we wtorek 6 czerwca, doszło do słownych utarczek. Gdy Tusk szedł na spotkanie z marszałkiem Senatu, w drodze do parlamentu rozmawiał z mediami. Jedna z dziennikarek z TVP Info w pewnym momencie usłyszała od byłego premiera: – Ludzie potrzebują w Polsce rzetelnej informacji, żeby tego typu zwyrodnienia, jak TVP Info czy telewizja publiczna zmieniły zasadniczo swój charakter, nie zastanawiałem się jeszcze nad samym postulatem likwidacji TVP Info, ale cała ta stacja robi wszystko...

Nagle do rozmowy włączyła się Justyna Dobrosz-Oracz z „Gazety Wyborczej”, która zapytała Tuska: – Nie ma pan obaw, że to szczucie na pana codzienne, w głównym serwisie mediów rządowych może się źle skończyć? Nie chcę krakać...

Donald Tusk odpowiedział, że „jest przekonany”, że to się źle skończy. Po czym odwrócił się do reporterki TVP. – Także gratuluję pani inwencji. Muszę pani powiedzieć, że pani będzie również moralnie odpowiedzialna za to, co się musi zdarzyć, po tym, co robicie w przestrzeni publicznej. To się na pewno zdarzy, i już raz na to żeście ciężko zapracowali, i dojdzie do strasznych rzeczy przez to, co robicie w Polsce – mówił.

Już w budynku Sejmu doszło do „dogrywki” między Tuskiem i TVP Info, tym razem Miłosz Kłeczek, sejmowy reporter stacji chciał dopytać byłego premiera o jego ocenę sprawy Sławomira Nowaka. Niedawno pojawiły się bowiem nowe informacje na temat dowodów w sprawie byłego ministra transportu, które mają przesądzać o jego winie (miał m.in. przyjmować łapówki, gdy pracował na Ukrainie).

Kłeczek miał nawet wejście na żywo w TVP Info, by najpierw wprowadzić widzów w kontekst (wspomniał właśnie o Nowaku). Jak wytknął, Tusk miał mieć czas dla dziennikarzy, a nie chciał odpowiadać na pytanie o Nowaka, przypomniał również, że były premier nazywał go więźniem politycznym.

TVP Info wyemitowało także rozmowę Kłeczka z Tuskiem z sejmowych korytarzy. – Wcześniej pan mówił, że to więzień polityczny, że insynuacje wokół niego krążą, a teraz pan mówi, że to sprawa między prokuratorem a Sławomirem Nowakiem – dopytywał Tuska Kłeczek.

– Ma pan inne zadania na dzisiaj? – odparł Tusk, a reporter nie ustępował.

– Nie odpowiadam co prawda za proces wychowawczy, jakiemu pan podlegał, ale mimo wszystko domagam się... – dopowiedział Tusk, co też spotkało się z ripostą Kłeczka. – Bardzo słabe uwagi na niskim poziomie, myślałem, że pan będzie wyższy poziom reprezentował – skwitował reporter.

Po serii pytań dziennikarza, Tusk odpowiedział jeszcze: – Wiedziałem, że osiągnęliście poziom propagandy partyjnej, ale na takim dnie... nie sądziłem.

