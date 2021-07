Jarosław Kaczyński odpowiada szefowi izraelskiego MSZ. „Bezczelne i niedopuszczalne słowa”

Serwis niezalezna.pl publikuje fragment wywiadu, jakiego „Gazecie Polskiej” udzielił prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński. Całość rozmowy ukaże się w środowym wydaniu gazety. Z okładki wynika, że Kaczyński poruszył wiele kwestii, m.in. polityczną sytuację PiS, a także powrót swojego odwiecznego rywala Donalda Tuska.

W rozmowie z „Gazetą Polską”, Jarosław Kaczyński odniósł się również do słów, jakie na temat Polski wypowiedział izraelski minister spraw zagranicznych Jair Lapid. – Nowe polskie prawo jest hańbą, a zachowanie pamięci o Holokauście, troska o prawa ocalonych z Holokaustu, w tym kwestia zwrotu mienia żydowskiego z okresu Holokaustu, są kluczowym elementem jego istnienia i określenia tożsamości Państwa Izrael – mówił Lapid. Polityk odnosił się do projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, który zdaniem niektórych zamknie drogę do dochodzenia roszczeń przez potomków ocalałych z Zagłady.

– Bezczelne i niedopuszczalne. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Ale przy okazji po raz kolejny okazało się, iż nasza opozycja uważa, że Polska jest jakimś państwem drugiego gatunku – skomentował słowa Lapida Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: Nie jesteśmy nikomu niczego winni. Nawet złamanego grosza

– Jeśli wsłuchać się w ich głosy, to należałoby uznać, że zanim Sejm RP uchwali prawo, to powinien prowadzić konsultacje w przynajmniej kilku miejscach na świecie i testować, czy ono spotka się z aprobatą. Mam radykalnie odmienny pogląd w tej sprawie. Po pierwsze, sami stanowimy prawo, a po drugie, nie jesteśmy nikomu niczego winni. Nawet złamanego grosza – dodał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS uznał przy tym, że po zniszczeniach dokonanych w trakcie II wojny światowej, to Niemcy są Polsce winni „przeszło bilion dolarów”. Dopytywany, czy Polska będzie się dopominać o uregulowanie wspomnianego rachunku, Kaczyński powiedział: „wszystko w swoim czasie”.

