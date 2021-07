Kosiniak-Kamysz: Powrót Tuska to dobra informacja dla Trzaskowskiego

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz był we wtorek gościem „Kropki nad i” w TVN24. Wśród poruszonych podczas rozmowy tematów znalazło się sporo bieżących spraw, takich jak powrót Tuska, wywiad Jarosława Kaczyńskiego, czy nieudana akcja zachęcania do szczepień.

– Powrót Tuska to dobra informacja dla Rafała Trzaskowskiego, bo nie da się być szefem PO i prezydentem wielkiego miasta jednocześnie. Trzaskowski ma jeszcze do odegrania wielką rolę w Polsce. Została mu teraz zabrana jedynie złudna nadzieja, że da się łączyć te dwie funkcje – uważa Kosiniak-Kamysz.

– Tusk wie, że żeby wygrać mecz, trzeba mieć dobry atak, pomoc i obronę. Ważne, żebyśmy jako opozycja nie wchodzili sobie w drogę – dodał, twierdząc, że jedna lista opozycji się nie sprawdzi, jednak umowa na kształt paktu senackiego już tak.

Kosiniak-Kamysz odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu

Lider ludowców odniósł się również do fragmentu wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, jaką we wtorek przytaczają media. W wywiadzie dla „Gazety Polskiej” prezes PiS krytykował opozycję w kontekście sporu z Izraelem, jaki wybuchł po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. – Jeśli wsłuchać się w głosy opozycji, to należałoby uznać, że zanim Sejm RP uchwali prawo, to powinien prowadzić konsultacje w przynajmniej kilku miejscach na świecie i testować, czy ono spotka się z aprobatą. Mam radykalnie odmienny pogląd w tej sprawie. Po pierwsze, sami stanowimy prawo, a po drugie, nie jesteśmy nikomu niczego winni. Nawet złamanego grosza – mówił Jarosław Kaczyński.

– To nie chodzi o to, czy my się mamy kogoś o coś pytać. Trzeba jednak partnerom wytłumaczyć, jakie prawo wprowadzamy. Tu nie ma refleksji, nie ma rozpoznawania zagrożeń – wskazał Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL odniósł się również do pytania o to, dlaczego tak wielu Polaków nie chce się szczepić i czy w podjęciu takiej decyzji pomoże apel kard. Kazimierza Nycza, który w liście do proboszczów przekonuje, że „obowiązkiem Kościoła” jest zachęcanie wiernych do szczepień. – Pisałem w grudniu do abpa Stanisława Gądeckiego w sprawie takiego apelu do wiernych. Dostałem odpowiedź, że decyzja o szczepieniu to wybór każdego człowieka i oni nie chcą się w to mieszać – powiedział. Jak dodał, jego zdaniem fiasko programu szczepień to przede wszystkim nieskuteczna walka rządu z nieprawdziwymi informacjami ruchów antyszczepionkowych i nieskuteczna akcja promocyjna.

