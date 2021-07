Donald Tusk przeprasza Zbigniewa Ziobrę. „Nie miałem żadnych osobistych intencji”

W niedzielę 4 lipca minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie pozwu przeciwko Donaldowi Tuskowi. „Czego boi się i kogo chce chronić Donald Tusk, że ucieka się do takich podłych kłamstw? Nie pozwolę na to. Składam pozew w związku z pomówieniem w jego dzisiejszej wypowiedzi” – napisał lider Solidarnej Polski.

W ten sposób Zbigniew Ziobro odniósł się do słów byłego premiera, które ten wypowiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej, kiedy omawiał uchwałę wymierzoną w partyjny nepotyzm, którą ogłosiło Prawo i Sprawiedliwość. – Minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia, a oni z uchwałami... – powiedział wówczas nowy przewodniczący PO. – Co się stało ludzie? Czy wam pasuje taka sytuacja, że przechodzimy codziennie do porządku nad takimi skandalami? Nigdy nie byliśmy świadkami czegoś takiego – kontynuował polityk.

Donald Tusk: Jeśli moje wyrażenia były nieprecyzyjne...

– Nie miałem żadnych osobistych intencji. Jeśli moje wyrażenia były nieprecyzyjne, to proszę o zrozumienie i wybaczenie pana ministra Ziobrę i jego małżonkę – stwierdził Donald Tusk na konferencji prasowej zorganizowanej dzień później. Słowa byłego premiera, które przytacza rp.pl, skomentował Michał Woś. „Brak immunitetu przyspiesza refleksję” – napisał sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

