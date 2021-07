Nowacka: Wielkie wrażenie na mnie wywarł ten małpi rozum, którego dostało TVP

Wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Polskiej Barbara Nowacka została poproszona o chłodną ocenę znaczenia i skutków powrotu Donalda Tuska do bieżącej polskiej polityki. Odpowiedź na to pytanie przyszła jej zaskakująco łatwo. – Ostatnie dni – szczególnie to, co oglądamy w mediach, a szczególnie w TVP – pokazują, że wejście Donalda Tuska wywarło wielkie wrażenie w całej polskiej scenie politycznej – mówiła.

Nowacka: Dla opozycji nadchodzi dobry czas

– Jeżeli determinacja, jaka jest dzisiaj, utrzyma się, to dla opozycji nadchodzi dobry czas krótkiego bycia opozycją i szybkiego zwycięstwa – zaznaczała Barbara Nowacka. Przyznała, że osobiście rozmawiała z Donaldem Tuskiem tylko 3 razy w życiu, ale na planowanych spotkaniach władz Koalicji Polskiej zamierza dokładnie przyjrzeć się planom i działaniom nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Nowacka: Ten małpi rozum, którego dostało TVP

Nowacka pytana była też o swoje wrażenie po pierwszych dniach Tuska po powrocie z unijnej do krajowej polityki. – Wielkie wrażenie na mnie wywarł ten małpi rozum, którego dostało TVP. Uważam, że to jest bardzo znaczący sposób na spojrzenie, jak dla nich Tusk jest znaczącym przeciwnikiem. Widzę też wielką mobilizację wśród koleżanek i kolegów z Platformy. To też jest dobrym sygnałem, że opozycja ma naprawdę fajny czas do pracy – oceniała.

