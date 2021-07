Szykuje się rekonstrukcja rządu? Piotr Müller jednoznacznie o sytuacji na teraz

Co pewien czas wracają spekulacje dotyczące ewentualnej rekonstrukcji rządu. Niedawno minister rozwoju Jarosław Gowin został zapytany, czy wyobraża sobie sytuację, w której w Radzie Ministrów znajdzie się miejsce dla Pawła Kukiza. – Nie mam nic przeciwko temu. Z Pawłem Kukizem mamy wiele wspólnych poglądów, także na sprawy gospodarcze. Liczę tutaj, że Paweł Kukiz i jego posłowie będą w kwestii podatkowej reprezentowali stanowisko zbliżone, a może nawet identyczne, do Porozumienia – powiedział polityk. „Uprzejmie melduję, że nie zamierzam i nie zamierzałem wchodzić do rządu, spółek skarbu, itp”. – napisał w mediach społecznościowych Paweł Kukiz, kategorycznie zaprzeczając spekulacjom.

Będzie rekonstrukcja rządu? Piotr Müller komentuje

Temat rekonstrukcji rządu powrócił w porannej rozmowie politycznej na antenie Polskiego Radia. – Zawsze może oczywiście nastąpić jakaś zmiana w rządzie – powiedział Piotr Müller. – Natomiast nie spodziewam się żadnych głębokich korekt w rządzie. Jeżeli miałyby być dokonywane zmiany w rządzie to pojedynczych ministrów, którzy akurat zdecydują się na to, żeby np. zakończyć pełnienie swojej funkcji – kontynuował rzecznik rządu. W dalszej części programu polityk przekazał, że żadne personalne zmiany w Radzie Ministrów „nie są w tej chwili dyskutowane ani na rządzie, ani na zapleczu politycznym”.

