Klub PiS znów ma większość. Jarosław Kaczyński ogłosił nowy transfer

Potwierdziły się informacje dziennikarza „Wprost” Dariusza Grzędzińskiego. W środę 7 lipca ogłoszono, że do klubu PiS wraca poseł Arkadiusz Czartoryski, który ledwie dwa tygodnie temu opuścił jego szeregi. Jak powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas specjalnej konferencji prasowej, jest winny przeprosiny posłowi Czartoryskiemu, „gdyż sprawy zaszły za daleko”. Nie doprecyzował jednak, co dokładnie ma na myśli. Przypomnijmy, że zaledwie dwa tygodnie temu klub Prawa i Sprawiedliwości opuściło troje posłów. Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski ogłosili, że odchodzą z klubu w związku z niezgodą na praktyki partii władzy i postanawiają założyć własne koło poselskie o nazwie Wybór Polska.

Dwa transfery do Bielana dokładają szabel Kaczyńskiemu

Manewr ten spowodował, że PiS straciło sejmową większość, która wynosi 231 na 460 posłów, pozostając z 229 szablami w Sejmie. To jednak szybko zaczęło się zmieniać. W ubiegły czwartek (1 lipca) do klubu PiS dołączył nowy-stary poseł Lech Kołakowski. Kołakowski zasilił szeregi Partii Republikańskiej Adama Bielana, która współpracuje z PiS i dołączył do sejmowej reprezentacji klubu Jarosława Kaczyńskiego. Poseł już wcześniej był związany z partią Kaczyńskiego, jednak został zawieszony w prawach członka PiS po tym, jak na jesieni ubiegłego roku wyłamał się z dyscypliny partyjnej i zagłosował przeciwko projektowi noweli ustawy o ochronie zwierząt. Choć Kołakowskiego odwieszono, odszedł wówczas z klubu i do początku lipca pozostawał posłem niezrzeszonym. Transfer Kołakowskiego do klubu PiS zapewnił partii 230. głos w Sejmie.

Teraz głos Czartoryskiego zagwarantuje z powrotem większość i 231 sejmowych szabel. Jak powiedział obecny na konferencji Adam Bielan, poseł Czartoryski dołącza do jego ugrupowania, czyli wspomnianej już wcześniej Partii Republikańskiej. – Cieszymy się, że pan poseł wraca do rodziny Zjednoczonej Prawicy – dodał Bielan.

Czartoryski tłumaczy swoją decyzję

Podczas konferencji głos zabrał także poseł Czartoryski. – Nie zgadzam się z takim traktowaniem polityki – powiedział poseł, odnosząc się do powrotu do polityki Donalda Tuska. Jak wynika z tłumaczeń posła, to właśnie powrót Tuska skłonił go do tego, że wraca do klubu PIS.

Poseł odniósł się również do ustaleń Polskiego Ładu, którego założenia popiera. To dla niego, jako posła z Ostrołęki, kolejny powód, dla którego zdecydował się na powrót – przekonywał. Po zakończeniu konferencji, politycy nie odpowiedzieli na pytania dziennikarzy, tylko w pośpiechu opuścili salę.

