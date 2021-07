Rzecznik rządu nie rozpoznał posłanki swojej partii. „Zna pan to nazwisko? Nie, nie kojarzę”

Od wyborów parlamentarnych z października 2019 roku upłynęło już wystarczająco dużo czasu, by poszczególni posłowie i senatorowie dali się poznać opinii publicznej. Mimo to nikt przy zdrowych zmysłach nie oczekuje raczej, by osoby niezwiązane zawodowo z polityką znały te kilkaset nazwisk i potrafiły przypisać je do danej osoby. Co innego jednak rzecznik rządu i to w przypadku przedstawicieli jego własnej partii.

– Agata Wojtyszek, zna pan to nazwisko? – zapytał dziennikarz Polsat News. – Nie, nie kojarzę – odparł szczerze Piotr Mueller. – To posłanka PiS, która w listopadzie 2020 roku złożyła interpelację i proponowała, żeby rząd poświęcił się budowaniu kortów tenisowych – podpowiadał prowadzący. – Już teraz, jak pan mówi o posłance, to już pamiętam, ale interpelacji nie pamiętam – mówił dalej Mueller.

Agata Wojtyszek. Kim jest posłanka PiS?

Postanowiliśmy pomóc panu rzecznikowi i poszukać informacji na temat pani poseł. Agata Wojtyszek pochodzi ze Starachowic. To była nauczycielka, absolwentka matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Zrobiła studia podyplomowe m.in. z zarządzania oświatą i pracowała w szkole w Starachowicach. Oprócz prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki, doradzała też nauczycielom w kwestiach awansu zawodowego. Przez 7 lat była dyrektorką lokalnej podstawówki.

Agata Wojtyszek. Starania o mandat radnego i sukces wyborczy

Wojtyszek należała najpierw do „Solidarności”, a później do Prawa i Sprawiedliwości. W 2006 chciała zostać radną Starachowic, w 2010 radną powiatu starachowickiego. Bez powodzenia. Dopiero w 2014 roku zdobyła upragniony mandat radnej powiatu i została wicestarostą. W grudniu 2015 roku została wojewodą świętokrzyskim. Do Sejmu dostała się w 2019 roku z okręgu świętokrzyskiego. Zdobyła wówczas 18 333 głosy.

