Dwoje byłych posłów PiS dołącza do koła Polskie Sprawy. Koło jest już większe niż Kukiz’15

W środę do PiS powrócił poseł Arkadiusz Czartoryski, który zaledwie dwa tygodnie temu wraz ze Zbigniewem Girzyńskim i Małgorzatą Janowską opuścił szeregi tej partii. W związku z tym rozpadło się koło Wybór Polska, które tworzyła trójka byłych posłów PiS.

Jednak Girzyński i Janowska nie mają zamiaru iść w ślady kolegi i wracać do byłej partii. W czwartek na konferencji prasowej w Sejmie posłowie poinformowali, że dołączyli do koła Polskie Sprawy.

Girzyński: Jałowy spór Tuska z Kaczyńskim jest nam obcy

– Chcemy tworzyć nową polityczną rzeczywistość – zapewnił Girzyński. Poseł poinformował, że rozmowy z kołem Polskie Sprawy toczyły się już od pewnego czasu, przed opuszczeniem koła Wybór Polska przez Czartoryskiego. Rzeczywiście, już w poniedziałek Andrzej Sośnierz z Polskich Spraw zapowiadał stworzenie nowego ruchu, chociaż nie mówił wtedy, kto będzie jego członkiem. Koło ma skupiać osoby o poglądach prawicowych i wolnościowych.

– Cieszymy się, że rozmowy, które prowadziliśmy z kołem Polskie Sprawy od pewnego czasu, zaowocowały tym, że dzisiaj tworzymy razem wspólne koło parlamentarne – mówił Girzyński. – Mamy nadzieję, że znajdziemy w polskim parlamencie kolejne osoby, które przyłączą się do nas i że z czasem z tych Polskich Spraw wyrośnie piękny projekt, który będzie dobrze służył Polsce i odnowi polską politykę, która niestety wraca na złe tory – ocenił Girzyński, nawiązując do powrotu do polskiej polityki Donalda Tuska.

Girzyński uważa, że polska polityka wraca na tory jałowego sporu, który „przez 15 lat niszczył polską debatę publiczną”. – Jest to nam spór obcy. Zarówno Donald Tusk i Jarosław Kaczyński swoją rolę w polityce wypełnili i wystarczy tej roli – podkreślił poseł. – Chcemy tworzyć nową polityczną rzeczywistość. Cieszymy się, że w tym nasze drogi się przecięły. Jesteśmy przekonani, że zaowocuje to ciekawym projektem politycznym, który w przyszłości będzie dokonywał odnowy naszego życia publicznego – dodał.

Koło Polskie Sprawy większe niż Kukiz’15

– Łączą nas polskie sprawy. Sprawy, które generalnie powinny łączyć Polaków, w tej chwili są często zaniedbane – mówił Andrzej Sośnierz. – Będziemy starali się integrować w tym gronie wszystkie siły i osoby, które chciałyby brać udział w rozwiązywaniu polskich spraw – dodał.

Sośnierz wskazał też, do kogo polskie sprawy będą kierować swój program.

– Mamy zamiar zwrócić się do polskiej średniej przedsiębiorczości i stać się ich orędownikiem i obrońcą. Polski Ład może uszkodzić tę część polskiej gospodarki, która jest najważniejsza i która jest związana z największą liczbą miejsc pracy i generuje największe przychody do budżetu państwa. I to nas łączy. Myślę, że w takim gronie będziemy silniejsi. Zwracamy się do wszystkich, którym bliskie są tego typu sprawy, żeby nawiązywali z nami kontakt – zaapelował.

Wraz z dołączeniem dwójki byłych posłów PiS, koło Polskie Sprawy powiększyło się do pięciu posłów, czyli większej liczby niż liczy obecnie koło Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia. Obecnie Polskie Sporawy tworzą oprócz dwójki byłych posłów PiS Zbigniewa Girzyńskiego i Małgorzaty Janowskiej, były poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz i byli posłowie Kukiz’15 Paweł Szramka i Agnieszka Ścigaj. Ta ostatnia jest przewodniczącą koła.

